Τροχαίο - Ηράκλειο: “Έσβησαν” οι ελπίδες για τον δίχρονο Νικόλα

Με το χειρότερο δυνατό σενάριο εξελίσσεται η υγεία του παιδιού που τραυματίστηκε στο τροχαίο, στο οποίο σκοτώθηκε η γιαγιά του. Τι δείχνουν τα τεστ των γιατρών.

Μη αναστρέψιμη είναι η κατάσταση της υγείας του δίχρονου Νικόλα στο Ηράκλειο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λυγαριά.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Γιώργος Χαλκιαδάκης, από τα εγκεφαλικά τεστ στα οποία υποβάλλεται το δίχρονο, δεν υπάρχει καμία θετική ένδειξη και οι ελπίδες των γιατρών έχουν «σβήσει».

Το δίχρονο αγοράκι τραυματίστηκε βαρύτατα σε τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή 28 Ιανουαρίου, επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη, λίγο πριν τη Λυγαριά και από το οποίο έχασε τη ζωή της η 59χρονη γιαγιά του.

