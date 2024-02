Life

“Ψυχοκόρες“: Νέα επεισόδια στο ANT1+ (εικόνες)

Καθηλωτική είναι η συνέχεια στην σειρά του ANT1+ , που "συναρπάζει" το τηλεοπτικό κοινό.

Η δραματική σειρά εποχής «Ψυχοκόρες», έρχεται κάθε Παρασκευή με δύο νέα επεισόδια, αποκλειστικά στο ANT1+.

Σχέδια-ναυάγια, μεγάλες ανατροπές, συγκρούσεις και πισώπλατα παιχνίδια. Η Μάγια γνωρίζει ακριβώς πώς θα «πονέσει» τη Βασιλική. Η Φρόσω αποκτά σιγά-σιγά το πάνω χέρι στο σπίτι των Νάτσηδων. Η Μαρίκα, προσηλωμένη στον στόχο της, αναζητά τρόπο να βρει τις αδελφές της, την ίδια ώρα που η Δεσποινιώ έρχεται αντιμέτωπη με μια ακόμη πιο σκληρή πλευρά της ζωής.

Μη χάσετε αυτή την Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου, τα δύο νέα καθηλωτικά επεισόδια του Β’ κύκλου των «Ψυχοκορών».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επεισόδιο 11 «Πρόωρο αντίο»

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, ο Ντίνος επιχειρεί να δώσει πληροφορίες στη Δεσποινιώ για τον αδερφό της, όμως, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα σχεδίαζε. Η Μάγια σταματά τη Βασιλική από το σχολείο, ενώ ο Παύλος τής ζητά να φύγουν μαζί. Η μητέρα του Παύλου μαθαίνει κάτι που θα φέρει μεγάλη ρήξη στη σχέση με τον γιο της. Ο Κοσμάς ανησυχεί για τον ρόλο του Αρδίτη στις υποθέσεις του και θέλει να επισπεύσει τον πλούσιο γάμο του Σώτου με την Πένυ. Η Μαρίκα γνωρίζεται με την Τοτό, η οποία ανήκει στην υπηρεσία του διπλανού σπιτιού. Η Ευανθία πιέζει τη Φρόσω να φύγει από το χωριό και εκείνη προχωρά τα σχέδιά της κατά της Ευανθίας…

Επεισόδιο 12 «Παιχνίδια ενοχής»

Η Νέλλα αναλαμβάνει να κάνει μια έκπληξη στη μέλλουσα νύφη της. Η Μάγια κι ο Αρδίτης προχωρούν στο σχέδιο τιμωρίας της Βασιλικής και διάσωσης της πολιτικής τους καριέρας, ενώ ο Παύλος νιώθει υπεύθυνος για ό,τι της συμβαίνει με αντίκτυπο στην υγεία του. Ο Νάτσης, εξαιτίας υπονοούμενων της Φρόσως, παρεξηγεί την παρουσία του Οδυσσέα στο σπίτι και παρεκτρέπεται. Το μωρό ανεβάζει πυρετό. Η Νέλλα προχωρά το σχέδιό της να εκδικηθεί τον Κοσμά, που σιγά-σιγά βλέπει να χάνει τους συμμάχους του για τη δίκη. Η Μαρίκα ετοιμάζεται να πάει να ψάξει τη Δεσποινιώ. Εκείνη αισθάνεται χάλια μετά την τραυματική εμπειρία που έζησε και ζητά να μη συναντήσει κανέναν ακόμα, γεγονός που εξοργίζει τη Βικτωρία.

#Psyxokores

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions