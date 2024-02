Life

“Ο πρώτος από εμάς": Sneak preview από το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Δυνατές συγκινήσεις και ανατροπές, στην συνέχεια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”. Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο.

Ο Έβαν έχει επιστρέψει δυναμικά και αποφασίζει να εισβάλλει στη ζωή όλων και να πάρει πίσω ό,τι του ανήκει, ζητώντας από τον Άλκη να τον βοηθήσει να τα ξαναβρεί με την Κάτια.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1, με ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο!

Sneak preview:

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 8 Φεβρουαρίου, ΣΤΙΣ 22:00

Η Κάτια και ο Άλκης, ενώ βρίσκονται σε ραντεβού στον γιατρό, θα δεχτούν μια απρόσμενη επίσκεψη. Μια νέα ιδέα έχει καρφωθεί στο μυαλό της Έλενας, η οποία φαίνεται ότι θα ανατρέψει τις αποφάσεις που είχε πάρει μέχρι τώρα. Το παρελθόν του Φίλιππου, μοιάζει να ήρθε για να μείνει, όσο το μέλλον της Σοφίας και του Κοσμά, μοιάζει δυσοίωνο. Η Έλσα ανησυχεί για τα νέα δεδομένα που έχουν εισβάλλει στη ζωή τους και αντιδρά σπασμωδικά. Μια έκπληξη περιμένει την Αθηνά, που θα την φέρει αντιμέτωπη με μια μεγάλη απόφαση.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» _ Τετάρτη στις 22:30 και Πέμπτη στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του Έβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

