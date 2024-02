Πολιτική

Γάμος ομόφυλων: “Διαγκωνισμός” κομμάτων για την ονομαστική ψηφοφορία

Ποιες οι συμμαχίες και οι ρήξεις στα δεξιά της ΝΔ. Πόσο πιθανή είναι η εφαρμογή ονομαστικής ψηφοφορίας.

Σε διελκυστίνδα μεταξύ των τριών κομμάτων “στα δεξιά της” ΝΔ εξελίσσεται το ζήτημα της ονομαστικής πληροφορίας στο νομοσχέδιο για το γάμο και την τεκνοθεσία ομόφυλων προσώπων, καθώς συμμαχίες και ρήξεις πραγματοποιούνται μεταξύ τους με αυτό το θέμα. Να σημειώσουμε ότι για την υποβολή αιτήματος ονομαστικής πληροφορίας απαιτούνται οι υπογραφές 15 βουλευτών.

Τη συζήτηση περί ονομαστικής ψηφοφορίας ξεκίνησε η Ελληνική Λύση η οποία ωστόσο δεν διέθετε από μόνη της τον απαραίτητο αριθμό βουλευτών και αναζητούσε τα 3 μέλη κοινοβουλίου που της υπολείπονταν. Πληροφορίες από τη περιβάλλον του Κυριάκου Βελόπουλου ανέφεραν ότι οι τρεις αυτοί βουλευτές είχαν βρεθεί και προέρχονταν από τη Νίκη. Στη συνέχεια ωστόσο ο Θανάσης Χαλκιάς με την ιδιότητα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ανέφερε πως οι Σπαρτιάτες θα συνυποβάλουν σχετικό αίτημα από κοινού με τη Νίκη, αθροίζοντας εντέλει 20 υπογραφές, 10 από το κάθε κόμμα. Το γεγονός προκάλεσε επίθεση εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης, κριτική προς τη Νίκη ως «πολιτικού αντιγραφέα», απάντηση περί «εντυπωσιοθηρίας» από τη Νίκη και αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων, γεγονός το οποίο από το κοινοβουλευτικό περιβάλλον ερμηνεύτηκε ως ένδειξη, ότι η προηγηθείσα διαρροή πληροφοριών από τον Κυριάκο Βελοπουλο περί τριών βουλευτών της Νίκης, στην πραγματικότητα δεν ευσταθούσε.

Παραμένει πάντως γεγονός, η δημόσια δέσμευση πλέον και των τριών κομμάτων ότι επιθυμούν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία θα πρέπει μάλλον να θεωρείται δεδομένη.

