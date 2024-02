Πολιτική

O Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησαν οι δύο άντρες, κατά την διάρκεια της συνάντησής τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Manfred Weber, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τη στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ενόψει των ευρωεκλογών και για ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ΕΕ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Συζήτησαν επίσης για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη συνάντηση παρόντες ήταν ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Άννα-Μαρία Μπούρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυλοπόταμος - Βιασμοί ανήλικης: Πότε απολογούνται οι κατηγορούμενοι

Πλατανιώτη – Μαλκογεώργου: Πρόκριση για το ντουέτο στους Ολυμπιακούς του Παρισιού

Επεισόδια μετα το πανεκπαιδευτικό συλλαλήτηριο: Μολότοφ και φωτιές σε κάδους (εικόνες)