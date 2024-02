Κοινωνία

Τροχαίο - Ασπρόπυργος: Φορτηγό παρέσυρε πεζό στην Εθνική Οδό

Πώς συνέβη το τροχαίο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του άνδρα που παρασύρθηκε

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και σοβαρό τραυματισμό πεζού από φορτηγό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, στο ύψος του Ασπροπύργου.

Δεν υπάρχουν ακόμα νεότερα για την πορεία της υγείας του άνδρα που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε.

Το ατύχημα προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση και ουρές, στο 16ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα.

