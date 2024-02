Πολιτική

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ψήφισμα για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση (βίντεο)

Οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα και η κόντρα στην Βουλή.

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει το ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου σχετικά με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Το ψήφισμα, το οποίο πέρασε με 330 ψήφου υπέρ και 254 κατά και 26 αποχές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει «αρκετές ανησυχητικές εξελίξεις στην Ελλάδα που απειλούν το κράτος δικαίου» και αναφέρεται στην ελευθερία του Τύπου, στα Μέσα Ενημέρωσης στην Ελλάδα, τις παράνομες παρακολουθήσεις και τις ατομικές ελευθερίες. Τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης, όσο και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες επιτίθονται στην Νέα Δημοκρατία, ενώ έντονη αντιπαράθεση υπήρξε και στην συνεδρίαση της Βουλής.

Η ανακοίνωση του Στέφανου Κασσελάκη:

«Το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα είναι η πιο μαύρη σελίδα στην ευρωπαϊκή διαδρομή της χώρας μας, μετά την ευρωπαϊκή καταδίκη της Χούντας του 1967-74.

Η πρώτη είδηση της ημέρας αποκρύπτεται από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ της χώρας μας.

Ευτυχώς υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις.

Ζούμε οριακές στιγμές για την ποιότητα της Δημοκρατίας και της Ενημέρωσης στη χώρα μας», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανος Κασσελάκης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την Ελλάδα.

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Το χθεσινό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποβάθμιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα είναι ένα καθαρό μήνυμα των ευρωπαϊκών θεσμών στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που έχει επιφέρει πλήγματα στους θεσμούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διάκριση των εξουσιών.





Δεν είναι φάντασμα το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπου παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων και πολιτικά πρόσωπα.



Δεν είναι φάντασμα η συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, όταν πρωταγωνιστές αυτής της νοσηρής υπόθεσης σήμερα υποδύονται τους αθλητικούς παράγοντες, αλλά και τους εκπροσώπους του Πρωθυπουργού.



Δεν είναι φάντασμα η τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας και η προσπάθεια συγκάλυψης της. Το ζούμε καθημερινά στην εξεταστική επιτροπή. Δεν είναι φάντασμα οι επιθέσεις στους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, κάτι πρωτοφανές στα χρονικά της χώρας μας.



Θέλω να πω στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας – γιατί έχει γίνει η διαστρέβλωση και η προπαγάνδα δεύτερη φύση τους – ότι αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν το εισηγήθηκε ούτε η Αριστερά ούτε η Κεντροαριστερά. Δεν είναι πολιτικό παιχνίδι. Είναι μια οριζόντια καταδίκη.



Το ψήφισμα εισηγήθηκε η πολιτική ομάδα των Φιλελευθέρων, όπου κραταιό κόμμα είναι το κόμμα του Εμανουέλ Μακρόν. Ψηφίστηκε από την Κεντροαριστερά, την Αριστερά, τους Πράσινους, τους Φιλελεύθερους αλλά και από μέλη του Λαϊκού Κόμματος, που συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία.

Αντί, λοιπόν, να αναρωτιούνται και να ψάχνουν φαντάσματα, ας δουν ποιοι το καταψήφισαν από την Ελλάδα μαζί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η Ακροδεξιά, εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής και του κ. Βελόπουλου.



Εμείς, από την πλευρά μας, -η δημοκρατική παράταξη-, έχουμε ένα χρέος: να βάλουμε τέλος στον κατήφορο μαζί με τον ελληνικό λαό. Διότι είναι ντροπιαστικό, για πρώτη φορά μετά το 1981 και την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κυβέρνηση να εκθέτει κατ’ αυτόν τον τρόπο την πατρίδα μας.

Έντονη κόντρα στην Βουλή

Το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των κομμάτων, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, του νομοσχεδίου για την κυβερνοασφάλεια.

Το κλίμα πυροδοτήθηκε, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγορώντας τον ότι οι ευρωβουλευτές του υπέγραψαν ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρεται σε μειονότητες, σημειώνοντας ότι για το κόμμα του «μόνο μία υπάρχει και αυτή είναι η μειονότητα της Θράκης».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, αντέτεινε ότι η Ελληνική Λύση προσπαθεί να συγκαλύψει την άρνησή της να υπερψηφίσει ένα ψήφισμα- κόλαφος για την ποιότητα της δημοκρατίας στην Ελλάδα, το οποίο καταδικάζει τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις κατά των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων.

«Φαίνεται όμως ότι για τον κ. Βελόπουλο οι ζωές κάποιων ανθρώπων κοστίζουν λιγότερο» είπε, προκαλώντας την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνου Χήτα.

«Είστε ένα δεκανίκι της ΝΔ. Επιλεκτικά διαβάζετε το ψήφισμα. Τι εννοείτε μειονότητες; Γιατί στην Ελλάδα είναι μόνο η μειονότητα στη Θράκη και όλα τα άλλα είναι εξυπνακισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Χήτας.

«Δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια ο κ. Βελόπουλος με την μειονότητα όταν δεν γνωρίζει ότι η λέξη μειονότητα είναι επίσημος όρος του ΟΗΕ και αναφέρεται σε κοινωνικές ομάδες. Πέρα από τα μεγάλα λόγια βάζει πλάτες στα δύσκολα της ΝΔ», σημείωσε από την πλευρά του ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος

Έντονη ήταν η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Θανάση Πλεύρη, που έκανε λόγο για «μία συστηματική προπαγάνδα εμμονικών ευρωβουλευτών που έχουν στοχοποιήσει την Ελλάδα».

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, «δεν ανήκουν στο Λαϊκό Κόμμα, το οποίο στηρίζει απόλυτα τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης», και επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας τον ότι «μιλά για κράτος δικαίου ένα κόμμα που έχει δύο υπουργούς του καταδικασμένους και ως κυβέρνηση την περίοδο 2015-2019 προσπάθησε να διαλύσει το κράτος δικαίου».

«Δεν μπορεί να μας κουνά το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ που συντάχθηκε με ένα ψήφισμα που προσβάλει και συκοφαντεί τη χώρα. Η Ελλάδα του σήμερα είναι τελείως διαφορετική από μια Ελλάδα του 2015 που ντρεπόμασταν», προσέθεσε ο κ. Πλεύρης.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος, καταλόγισε στη κυβέρνηση «κλιμακούμενη αντίδραση και προσπάθεια διαστρέβλωσης του περιεχομένου και της ουσίας του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου».

«Δεν είναι αντίδραση μίας εμμονικής ομάδας, ενός εμμονικού οργάνου της Ευρωβουλής, εναντίον της υπέροχης κυβέρνησης της ΝΔ, όπως διαρρέει η ίδια, αλλά είναι μία πρόταση από τις περισσότερες ευρωομάδες στις οποίες είναι μέσα και η Φιλελεύθερη παράταξη του κ. Μακρόν. Είναι και το κόμμα του Γάλλου προέδρου κομμάτι της συνομωσίας εναντίον της ΝΔ; Τα ζητήματα που τίθενται στο ψήφισμα άπτονται των δημοκρατικών θεσμών. Κανείς όμως δεν μιλά για το περιεχόμενο του, για τα σκάνδαλα που καταγράφονται και για τη ταμπακιέρα που εκθέτει πολλαπλώς της χώρα», επισήμανε ο κ. Μάντζος.





