ΝΒΑ - Αντετοκούνμπο: Απογοητευτική εμφάνιση και νέα ήττα για τους Μπακς

Τα «ελάφια» υπέστησαν την πέμπτη τους ήττα στα έξι τελευταία παιχνίδια, με τον Αντετοκούνμπο να μένει… στα ρηχά.

Ο Άντονι Έντουαρντς είχε 26 πόντους και 9 ασίστ και οι Τίμπεργουλβς, που είχαν 21/41 τρίποντα, υποχρέωσαν τους Μπακς σε βαριά ήττα στο Μιλγουόκι με 129-105. Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα και η πέμπτη στα τελευταία έξι ματς για τα «ελάφια», που παρατάχθηκαν χωρίς τους Ντέιμιαν Λίλαρντ και Κρις Μίντλετον. Μάλιστα μετά την ανταλλαγή του Κάμερον Πέιν οι Μπακς δεν είχαν καθαρό πλέι μέικερ απέναντι στην κορυφαία άμυνα του πρωταθλήματος.

Ως εκ τούτου οι Μπακς «έπεσαν» στο 33-19 και ισοβαθμούν στην τρίτη θέση της Ανατολής μαζί με τη Νέα Υόρκη. Σε ότι αφορά στη Μινεσότα, έχει ρεκόρ 36-16 και βρίσκεται στην πρώτη θέση της Δύσης μαζί με τους πρωταθλητές Ντένβερ Νάγκετς.

Πρώτος σκόρερ των Μπακς ήταν ο Έι Τζέι Γκριν, που έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους (7/8 τρίποντα) ενώ 21 πόντους πρόσθεσε ο Τζέι Κράουντερ.

Σε ότι αφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είχε 17 πόντους (7/12 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/7 βολές), 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 27 λεπτά συμμετοχής.

Για τους νικητές ο Καρλ-Αντονι Τάουνς είχε 19 πόντους, ο Μάικ Κόνλεϊ είχε 18 πόντους (9 ασίστ), ο Ναζ Ριντ είχε 17 πόντους ενώ 16 πόντους και 11 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Ρούντι Γκομπέρ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Σάρλοτ Χόρνετς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/2) στις 03:00 στο Μιλγουόκι.

