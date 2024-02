Κοινωνία

Κρήτη - Επίθεση με καυστικό υγρό: Δεν κινείται νομικά το θύμα κατά της πρώην συζύγου του

Ο 36χρονος επικαλείται «κανόνες ηθικής» του και δηλώνει ότι επιθυμεί το Δικαστήριο «να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως για τη τύχη των δύο κατηγορουμένων γυναικών».

Ο γνωστός ποινικολόγος, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε ότι στην περίπτωση της επίθεσης με καυστικό υγρό από 38χρονη στον 36χρονο πρώην σύζυγο της, ο τελευταίος δεν θα δώσει το «παρών» στο δικαστήριο, για να καταθέσει σε βάρος της εξαιτίας των «κανόνων ηθικής» του.

Η ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια:

Όπως είναι γνωστό, μαζί με την εκλεκτή συνάδελφο, Αλεξάνδρα Σπανάκη, δικηγόρο του Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης, έχουμε αναλάβει από την πρώτη ημέρα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ιδιαίτερα επικίνδυνο καυστικό υγρό που του κατέστρεψε το αριστερό του μάτι, το βήμα της υποστηρίξεως της κατηγορίας, κατά της Μ.Σ.

Στο δικαστήριο μετά από ορθές νομικές επιλογές της κας Σπανάκη και εμού, συγκατηγορούμενη για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας είναι και η φίλη της δράστιδος με την οποίαν μαζί παγίδεψαν το ανυποψίαστο θύμα, Γ.Μ.

Χθες, το θύμα, Γ.Μ. μας ενημέρωσε ότι για τους κανόνες ηθικής που υπηρετεί ο ίδιος, τόσο στην περιοχή στην οποίαν ανδρώθηκε, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον, του είναι αδιανόητο να παραστεί στο Δικαστήριο και να εκπροσωπηθεί από δικηγόρους στρεφόμενος εναντίον γυναίκας, οποιοδήποτε έγκλημα και να έχει διαπράξει εις βάρος του αυτή και ότι κατόπιν αυτής της επιλογής του, εγκαταλείπει το Δικαστήριο, χωρίς τη δική του παρουσία, να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως για τη τύχη των δύο κατηγορουμένων γυναικών.

