Πολιτική

Αγρότες - Μητσοτάκης: Την Τρίτη η συνάντηση στο Μαξίμου

Πότε θα γίνει το ραντεβού αντιπροσωπείας τωνμ αγροτών από τα μπλόκα με κυβερνητική αντιπροσωπεία υπό τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου.

-

Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες.

Το ραντεβού κλείστηκε για τις 12:00 το μεσημέρι, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει την Τρίτη στις 12:00, καθώς τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός επιστρέφει από το Βελιγράδι. Αναμένεται η γνωστοποίηση από πλευράς των αγροτών των 10 εκπροσώπων που θα μετέχουν στη συνάντηση.

Ωστόσο, από την πλευρά των αγροτών τονίζεται πως υπάρχει πίεση προς το Μαξίμου για να ειναι μεγαλύτερος ο αριθμός των μελών της αντιπροσωπείας τους.

Για τα αιτήματα των αγροτών και την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μίλησε την Παρασκευή ο Παύλος Μαρινάκης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος «Θέλουμε ουσιαστικό διάλογο και όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση», ενώ αναφορικά με αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες προς το Μαξίμου, απάντησε ενδεικτικά για το αφορολόγητο πετρέλαιο που ζητούν οι καλλιεργητές ότι «πάντα τις μειώσεις φόρων, τις κάνουμε αφού είμαστε σίγουροι ότι η μείωση φόρου θα φτάσει στον καταναλωτή ή εν προκειμένω στον αγρότη. Η επιστροφή του ΕΦΚ κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο είναι μέτρο που έχει αποδώσει τα προηγούμενα χρόνια και όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός θα ισχύσει για τρίτη χρονιά. Είναι μέτρο άνω των 80 εκατομμυρίων ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει τρόπους, ώστε ει δυνατόν να δοθεί έστω ένα μέρος του νωρίτερα και όχι στο τέλος της περιόδου».

Συμπλήρωσε ότι «Για το ηλεκτρικό ρεύμα έχουμε ήδη μια σειρά από μέτρα για στήριξη των αγροτών. Μακάρι να καταφέρουμε με την πολιτική μας να έχουμε όλο και φθηνότερο ρεύμα, αλλά έχουμε συγκεκριμένα δημοσιονομικά περιθώρια. Στην παρούσα χρονική στιγμή, τα περιθώρια αυτά εξαντλήθηκαν, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε με διευκολύνσεις και με άλλους τρόπους».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πάντως ότι υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες που ζητούν να στηριχθούν, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Σεβαστά τα αιτήματα τους, γνωρίζουμε ότι περνούν δύσκολα, προσπαθούμε και ικανοποιούμε τα περισσότερα αιτήματα τους, αλλά και άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν ζήτημα με το ρεύμα και αυτό πρέπει πάντοτε να το έχουμε στο μυαλό μας».

«Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες, είναι οι έλεγχοι από το χωράφι στο ράφι και το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τις ελληνοποιήσεις των προϊόντων. Πολύ σωστά το θέτουν οι αγρότες. Για αρκετά χρόνια το είχε υποτιμήσει το ελληνικό δημόσιο το θέμα των ελληνοποιήσεων, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον Πρωθυπουργό και αγρότες ανά την Ελλάδα. Η πολιτική μας πρέπει να εξηγηθεί στους αγρότες, πχ. οι έλεγχοι στα σύνορα, γιατί έχουν κι αυτοί τις αγωνίες τους και τους προβληματισμούς τους», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Στο υπόμνημα τους προς τον Πρωθυπουργό έπειτα από την Πανελλαδική σύσκεψη των μπλοκων της χώρας στη Νίκαια, οι αγρότες ανέφεραν σχετικά με τα αιτήματα τους:

«ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα όπως:

Θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου

Πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα

Επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ.

Να μην εφαρμοστεί και να επαναδιαπραγματευτεί η Νέα ΚΑΠ.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης αξίας.

Να παρθούν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την Κυβέρνηση για να σταματήσουν οι «Ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής & μελισσοκομικής παραγωγής.

Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουμε εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες μας.

Έργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Χώρας.

Οι αγρότες κατέγραψαν επίσης τα αιτηματά του για τις κατασροφές στη Θεσσαλία:

Θεωρούμε ως ξεχωριστό και επιτακτικής σημασίας ζήτημα να μας κοινοποιηθεί χρονοδιάγραμμα της αποστράγγισης των παρακαρλίων πλημμυρισμένων χωριών και χωραφιών. Χρονοδιάγραμμα της κατασκευής σήραγγας, απαραίτητη για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής, πρώτον για ενδεχόμενες θεομηνίες τύπου Daniel και δεύτερον για υγειονομικούς λόγους.

Ζητούμε να αποζημιώνονται οι πλημμυρισμένες εκτάσεις καθώς και τα κτήματα που δεν θα καλλιεργηθούν μέχρις ότου γίνουν παραγωγικά με ποσά που θα καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες των παραγωγών. Συγκεκριμένα για την Θεσσαλία και Β. Φθιώτιδα.

Πρέπει να καταβληθεί από την κρατική αρωγή άμεσα μια προκαταβολή της τάξεως του 50% για τον πάγιο εξοπλισμό και η εξόφληση του να γίνει αμέσως μετά τον έλεγχο. Οι τελικές αποζημιώσεις πρέπει να γίνουν στο 100% της αξίας του παγίου κεφαλαίου που καταστράφηκε. Επιπροσθέτως να χορηγηθεί άμεσα το έκτακτο βοήθημα των 6.600 € στους δικαιούχους που δεν δόθηκε και επίδομα ενοικίου σε αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους και να νοικιάσουν άλλη κατοικία. Ταυτόχρονα να δοθεί η 1η αρωγή σε όσους δεν την πήραν. Ο αγρότης χρειάζεται τόνωση ρευστότητας ώστε να ανταποκριθεί στις βασικές βιοτικές ανάγκες.

Τελικές τιμές αποζημιώσεων για όλες τις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν από την θεομηνία που θα καλύπτουν τουλάχιστον το πραγματικό κόστος καλλιέργειας (ΕΛΓΑ).

Αναστολή εφαρμογής της ΚΑΠ κατά παρέκκλιση των κανόνων της αιρεσιμότητας για όσα χρόνια δεν καλλιεργηθούν τα πλημμυρισμένα κτήματα, καθώς και για αυτά που είναι αδύνατον να καλλιεργηθούν ή να αρδευτούν.

Άμεση πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων για λόγους ρευστότητας

Απαιτούμε άμεση αποκατάσταση με μέριμνα του ΓΟΕΒ, Δήμων, Περιφέρειας του οδικού δικτύου, αρδευτικού δικτύου (ΤΟΕΒ), ηλεκτρικού δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και με κρατική ευθύνη να πραγματοποιηθεί μελέτη και υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης.

Απαιτούμε αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων έως ότου αποκατασταθούν τα ζώα τους, οι σταβλικές εγκαταστάσεις τους και αποκτήσουν ένα εισόδημα επιβίωσης.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Παρασκευής και εκπρόσωπος των αγροτών, επαναλαμβάνοντας τα βασικότερα από τα αιτήματα τους:

