Πρέβεζα - Ψαροντουφεκάς: Αγωνία και σενάρια για το πως "χάθηκε" στην θάλασσα

Η μαρτυρία του φίλου που βρισκόταν μαζί του στο σκάφος, για το μεγάλο ψάρι που χτύπησε και πως τον έριξε στη θάλασσα.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον ψαροντουφεκά που αγνοείται από το πρωί της περασμένης Τετάρτης 7 Φεβρουαρίου, στην θαλάσσια περιοχή της Αμμουδιάς στην Πρέβεζα.

Ο αγνοούμενος, ξυλουργός στο επάγγελμα, είναι πατέρας δύο παιδιών και αρκετά γνωστός στο χώρο των ψαροκυνηγών, με μεγάλη εμπειρία στο ψάρεμα των πελαγικών ειδών. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του boatfishing.gr, ο ψαροντουφεκάς χτύπησε έναν μεγάλο τόνο, κατάφερε μάλιστα να τον δευτερώσει και να αφήσει τα βαρίδια στο σκάφος για να μπορέσει να τον ανεβάσει στην επιφάνεια.

Ο άτυχος ψαροκυνηγός όμως μπλέχτηκε στα κορδόνια του μουλινέ και παρασύρθηκε από το μεγάλο ψάρι χωρίς να μπορεί να γίνει αντιληπτή η θέση του από τον βαρκάρη.

Μόλις το δεύτερο άτομο συνειδητοποίησε ότι ο 48χρονος ψαροντουφεκάς δεν έβγαινε στην επιφάνεια της θάλασσας, ειδοποίησε το Λιμενικό (γύρω στις 11:00 το πρωί), σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι έρευνες. Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού, ιδιώτες ενώ μετέχει και ελικόπτερο από αέρος, που «χτενίζουν» την θαλάσσια περιοχή.

Η μόνη ελπίδα που έχουν οι διασώστες είναι να έχει παρασυρθεί και να βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, αφού δεν φορούσε την ζώνη των βαριδίων.

