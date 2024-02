Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η έκλειψη και οι προβλέψεις του τριημέρου (βίντεο)

Ζώδια

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια και την επίδραση που δέχονται από την έκλειψη, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Τον "κώδωνα του κινδύνου" για την έκλειψη και τις "συνέπειες" της σε κάθε ζώδιο τις επόμενες ημέρες, έκρουσε η Λίτσα Πατέρα την Παρασκευή, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

«Η έκλειψη φέρνει κάποια πράγματα απρόβλεπτα. Βέβαια, η έκλειψη δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους και όλες τις χώρες, όμως πρέπει να προσέχουμε. Ιδιαίτερα η άλλη εβδομάδα μπορεί να έχει γεγονότα που δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα», τόνισε η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

