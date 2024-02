Κόσμος

Τουρκία: Ο Μπιλάλ Ερντογάν ζητά την φυλάκιση του Κιλιτσντάρογλου

Για ποιο λόγο κατηγορεί τον Κιλιτσντάρογλου ο γιός του Τούρκου Προέδρου.

Ο υιός του Τούρκου Προέδρου Μπιλάλ Ερντογάν κατέθεσε μήνυση κατά του πρώην προέδρου του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου για εξύβριση σε συγκέντρωση που έγινε στην Αμάσεια. Στο κατηγορητήριο, ο Κιλιτσντάρογλου κλήθηκε να καταδικαστεί σε φυλάκιση έως και 2 ετών.

Στο κατηγορητήριο που συνέταξε η Γενική Εισαγγελία της Ανατολίας και έγινε δεκτό από το δικαστήριο, ο δικηγόρος του Μπιλάλ Ερντογάν αναφέρει ότι διέπραξε το αδίκημα της «προσβολής» σε ομιλία του στη συγκέντρωση που έγινε στην περιοχή στις 18 Ιανουαρίου 2014.

Αναφέρθηκε ότι υπέβαλαν μήνυση κατά του Κιλιτσντάρογλου , του οποίου η βουλευτική ασυλία έχει αρθεί μετά τις τελευταίες εκλογές. Στο κατηγορητήριο ζητήθηκε η τιμωρία του Κιλιτσντάρογλου με φυλάκιση από 3 μήνες έως 2 χρόνια για το αδίκημα της «εξύβρισης».

