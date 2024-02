Life

“Παγιδευμένοι”: Νέα επεισόδια με καταιγιστικές εξελίξεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναρπαστική και άκρως ενδιαφέρουσα είναι η συνέχεια της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Όλα τα μυστικά έρχονται στο φως και η αρχή του τέλους πλησιάζει…

Θα αντέξει η Άννα το βάρος των ενοχών;

Θα μάθει την αλήθεια ο Δημήτρης;

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 33

Το ταξίδι που έκανε έκπληξη ο Δημήτρης στην Άννα την βρίσκει απροετοίμαστη, καθώς νιώθει ενοχές για το μυστικό που του κρύβει και φοβάται για το πώς εκείνος θα αντιδράσει όταν και αν μάθει την αλήθεια. Ο Σταύρος κάνει το μεγάλο βήμα με την Αγγελική και της κάνει ξανά πρόταση γάμου. Όσο η Άννα και ο Δημήτρης λείπουν στη λίμνη Δόξα, ο Ανδρέας βρίσκεται στα ίχνη του Αλέκου για το βράδυ της δολοφονίας του Άκη. Ο Δημήτρης και η Άννα περνούν όμορφες στιγμές και προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα προβλήματα, όταν ένα μήνυμα που θα πάρει ο Δημήτρης θα ανατρέψει τα πάντα.

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 34

Ο Δημήτρης ταράζεται όταν λαμβάνει ένα e- mail από άγνωστο αποστολέα, το οποίο ανατρέπει ριζικά τα δεδομένα που είχαν μέχρι στιγμής για την υπόθεση του Άκη. Το προωθεί στον Ανδρέα και τον Σταύρο, οι οποίοι αναλαμβάνουν να το διερευνήσουν μυστικά. Ο Θοδωρής, με τη βοήθεια μπράβων, αρπάζει τον Μίλτο και τον κρατά για να του αποκαλύψει ποιος άλλος γνωρίζει την αλήθεια για τη δολοφονία του Άκη. Αυτό που θα ανακαλύψει σ’ αυτή τη συνάντηση θα τον παγώσει. Τι έχει στα χέρια του ο Μίλτος που θα ανατρέψει τα πάντα;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπήκαν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης.

Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Γυναικολόγος ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου!

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Τα εκρηκτικά, οι ΟΥΚαδες και η Greek Mafia (εικόνες)