Υγεία - Περιβάλλον

Πειραιάς: Κατάστημα ειδών υγιεινής διατροφής βρέθηκε… γεμάτο αναβολικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εντόπισαν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας όταν μπήκαν, κατόπιν καταγγελίας, στην επιχείρηση.

-

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας συνελήφθη την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, 32χρονος διαχειριστής επιχείρησης εμπορίου ειδών υγιεινής διατροφής σε περιοχή της πόλης του Πειραιά, καθώς όπως προέκυψε, διέθετε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης, προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω κατηγορούμενος δεν εξέδιδε φορολογικά παραστατικά, ενώ επιπλέον, εισήγαγε στο εμπόρευμά του αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν στο χώρο της επιχείρησης καθώς και σε χώρο που διατηρούσε εντός του ίδιου κτηρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

532 τεμάχια παράνομων αναβολικών σκευασμάτων

σκευασμάτων 24 τεμάχια παράνομων σκευασμάτων αντιμετώπισης στυτικής δυσλειτουργίας

σπρέι πιπεριού και

γεμιστήρας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για επιβλαβή φάρμακα καθώς και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους ( https://www.gov.gr ), υποενότητα «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Νικόλας: Πέθανε ο 2χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Φιλιππίνες – κατολίσθηση: Κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 60 ώρες (βίντεο)

“Ό άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Η δήλωση στο “Πρωινό” και οι νέες καταγγελίες (βίντεο)