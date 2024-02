Life

“Dragon’s Den”: Sneak preview από το 4o επεισόδιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάρτε μια γεύση από όσα θα παρακολουθήσουμε στο νέο επεισόδιο του μεγαλύτερου παιχνιδιού επιχειρηματικότητας, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1.

-

Ο 2ος κύκλος του «DRAGONS’ DEN GREECE» έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά καθώς, ήδη, στα 3 πρώτα επεισόδια έχουν γίνει επενδύσεις και συμφωνίες 286.000€!

Το 4ο επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II, του μεγαλύτερου reality επιχειρηματικότητας παγκοσμίως, έρχεται απόψε, Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, στις 22:00 με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Ο ΧΑΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΣ «ΦΕΥΓΕΙ»

ΠΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΟΜΩΣ, ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ;

SNEAK PREVIEW:

Στο αποψινό επεισόδιο του DRAGONS’ DEN GREECE II οι διαπραγματεύσεις και τα deals θα είναι σκληρά, ενώ δεν θα λείπουν και οι χαλαρές στιγμές, όπως αυτή όπου ο Έλληνας Dragon Χάρης Βαφειάς ανεβαίνει στη μηχανή και «φεύγει»!

Το ερώτημα είναι ποιοι από τους φιλόδοξους επιχειρηματίες θα φύγουν με μία πολυπόθητη επένδυση, καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα αλλά λίγοι αυτοί που έχουν τη θέληση και το θάρρος να κυνηγήσουν αυτή την ιδέα και τα όνειρά τους. Οι επιχειρηματίες που λαμβάνουν μέρος στο DRAGONS’ DEN GREECE έχουν κάνει ήδη το πρώτο βήμα. Την απάντηση στα φιλόδοξα επιχειρηματικά σχέδιά τους θα δώσουν απόψε στις 22:00 οι Έλληνες DRAGONS.

Το DRAGONS’ DEN GREECE II έρχεται απόψε και κάθε Παρασκευή στις 22:00 στον ΑΝΤ1, με ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις.

«DRAGONS’ DEN GREECE» _ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22:00 KAI ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producers: Michael Iskas, Σάκης Τανιμανίδης

Showrunner : Άτζυ Ντρίβα

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αντώνης Λιναρδάτος

Αντώνης Λιναρδάτος Οργάνωση Παραγωγής: Δημήτρης Κοντογιάννης

Δημήτρης Κοντογιάννης Αρχισυνταξία: Νατάσα Λιαπάκη

Νατάσα Λιαπάκη Σκηνογραφική Επιμέλεια: Γιάννης Βάμβουρας

Γιάννης Βάμβουρας Σκηνοθεσία: Ειρήνη Λουκάτου

Ειρήνη Λουκάτου Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

Instagram: @dragonsdengreece

Twitter: @DragonsDenGR

Facebook: @dragonsdengreece

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο - Νικόλας: Πέθανε ο 2χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Φιλιππίνες – κατολίσθηση: Κοριτσάκι ανασύρθηκε ζωντανό μετά από 60 ώρες (βίντεο)

“Ό άλλος άνθρωπος” - Πολυχρονόπουλος: Η δήλωση στο “Πρωινό” και οι νέες καταγγελίες (βίντεο)