Άγιο Όρος για ομόφυλα ζευγάρια: Ασελγούν στην ανθρώπινη φύση

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους για το νομοσχέδιο σχετικά με τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια.

Το νομοσχέδιο για τον γάμο ομοφύλων και η τεκνοθεσία κυριάρχησε στην έκτακτη διπλή Ιερά Σύναξη στο Άγιον Όρος η οποία πραγματοποιήθηκε, Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, στις Καρυές.

«Είναι μεγάλο το έγκλημα. Ασελγούν στην ανθρώπινη φύση διότι στην ουσία σταματούν την φυσιολογική ανάπτυξη και ανεπίγνωστα καταστρέφουν τον άνθρωπο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία των 40 Καθηγουμένων και Αντιπροσώπων των Ιερών Μονών του Αγίου Όρος.

Ακολούθως η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους εξέδωσε ανακοίνωση για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση με τον συγκεκριμένο νόμο δεν θίγεται μονάχα το Ευαγγέλιο αλλά και σύσσωμη η ελληνική κοινωνία.

«Η θεσμοθέτηση «γάμου» μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου είναι ανατροπή του χριστιανικού γάμου και του θεσμού της οικογένειας και έχει απορριφθεί από την σύνολη εκκλησιαστική παράδοση και αντιμετωπίζεται με την μετάνοια, η οποία είναι αλλαγή τρόπου ζωής.»

Συνεχίζει λέγοντας «Η επιχειρούμενη ύβρις, με την αρχική έννοια της λέξεως, αποτελεί άρνηση της υπάρξεως του ανθρώπου, αποσάθρωση στα θεμέλια του οικοδομήματος της ανθρωπότητας. Δεν θίγεται μόνο το ευαγγέλιο και η ελληνική κοινωνία. Αποδομείται το σύμπαν. Είτε είσαι πιστός είτε άπιστο, θα γεννηθείς με τον ίδιο τρόπο. Όταν αυτά τα αλλοιώνεις, στην ουσία αποφασίζεις ένα αργό αλλά σίγουρο θάνατο της ανθρωπότητας.»

