Η μακροζωία ξεκινά από το κάθε κύτταρο

Τα μυστικά, οι συμβουλές και οι τρόποι ενίσχυσης του οργανισμού για την επίτευξη της μακροζωίας και την μείωση της βιολογικής ηλικίας.

Η μακροζωία πιστεύεται ότι καθορίζεται κατά 20% από τα γονίδια και 80% από το πώς αυτά εκφράζονται, δηλαδή την επιγενετική. Η επιγενετική μπορεί να επηρεαστεί από πάσης φύσεως παράγοντες του τρόπου ζωής και του περιβάλλοντος. Καθώς η θεωρία της βιολογικής γήρανσης δείχνει ότι η γήρανση ξεκινά από το κύτταρο, μπορούμε βελτιώνοντας την κυτταρική μας υγεία να επιβραδύνουμε τον ρυθμό της γήρανσης.

Το Flor·Essence μέσα από 8 «πικρά» βότανα συμβάλλει στη μακροζωία.

Το Flor·Essence αποτελείται από τα βότανα: Κολλιτσίδα, Λάπαθο, Φτελιά, Νεροκάρδαμο, Κόκκινο τριφύλλι, Αγιάγκαθο, Φύκι kelp, Τούρκικο ραβέντι.

Παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση της βιολογικής ηλικίας υποστηρίζοντας την απομάκρυνση των αποβλήτων και των τοξινών σε κυτταρικό επίπεδο μέσω διαφόρων οδών απομάκρυνσης από το σώμα. Επίσης, προστατεύει τον οργανισμό από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες, υποστηρίζοντας έτσι το ανοσοποιητικό σύστημα και διατηρώντας τη βέλτιστη ενέργεια και ζωτικότητα.

Κάθε ένα από τα οκτώ βότανα αποτελείται από εκατοντάδες φυτοθρεπτικά συστατικά και πολυφαινόλες. Το Flor·Essence έχει εξεταστεί διεξοδικά για πολλές δεκαετίες και έχουν αναγνωριστεί 43 κύριες ενώσεις που λειτουργούν αρμονικά για να υποστηρίξουν τον οργανισμό, προσφέροντας τις αντιοξειδωτικές, ανοσοδιεγερτικές, αντιφλεγμονώδεις και αποτοξινωτικές ιδιότητές τους. Μερικές είναι οι εξής:

Apigenin: Βρίσκεται στο Νεροκάρδαμο και το Λάπαθο. Καταπραϋντικό, αγχολυτικό, παράγει την ουσία προ-τεστοστερόνη.

Καφεϊκό οξύ / Χλωρογενικό οξύ: Βρίσκεται στην Κολλιτσίδα. Αντιοξειδωτικό, μειώνει τις πλάκες της β-αμυλοειδούς πρωτεΐνης, αυξάνει την κυτταρική παραγωγή ΑΤΡ, είναι αντιφλεγμονώδες, υποστηρίζει τα υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Quercetin: Βρίσκεται στο Κόκκινο τριφύλλι. Προστατεύει τη δραστηριότητα των σιρτουϊνών (οικογένεια πρωτεϊνών που ρυθμίζουν την υγεία των κυττάρων, την επιδιόρθωση του DNA, την αντοχή στο κυτταρικό στρες, την αποτοξίνωση, τον ενεργειακό μεταβολισμό και τη γονιδιακή έκφραση). Είναι αντιοξειδωτική, αντι-αλλεργική, νευροπροστατευτική, αντιφλεγμονώδης, υποστηρίζει υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης και σακχάρου στο αίμα.

Λουτεολίνη: Βρίσκεται στο Λάπαθο. Προωθεί τη δραστηριότητα των σιρτουϊνών, υποστηρίζει υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα, είναι αντιοξειδωτική και νευροπροστατευτική.

Emodin: Βρίσκεται στο Τουρκικό ραβέντι. Είναι αντιοξειδωτικό, αντιμικροβιακό, ηπατοπροστατευτικό και αντιφλεγμονώδες.

Cnicin: Βρίσκεται στο Αγιάγκαθο. Πικρό, αντιφλεγμονώδες, ηπατοπροστατευτικό.

Τα βότανα στο Flor·Essence δρουν σε συνέργεια

Το Flor·Essence δρα σε όλα τα οργανικά συστήματα, υποστηρίζει την υγιή λειτουργία όλων των οργάνων αποβολής τοξινών και καταπολεμά το οξειδωτικό στρες σε κυτταρικό επίπεδο. Υποστηρίζει το σώμα στην κυτταρική επιδιόρθωση. Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά, με άδειο στομάχι, για κάποιες ημέρες, πρωί και βράδυ.

Περισσότερη ενέργεια, καλύτερος ύπνος και πέψη και μια ανανεωμένη αίσθηση υγείας. Με το Flor·Essence νιώθεις καλά και γίνεσαι καλύτερα κάθε μέρα!

Κάνε εδώ το τεστ για να βρεις τη βιολογική σου ηλικία.

Προϊόν ΕΟΦ. Εισάγεται από την Flora Canada για τη MedMelon.Θα το βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία και καταστήματα με βιολογικά τρόφιμα. Πληροφορίες στο www.medmelon.gr

