Τουρκία: Η αγορά Eurofighter μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες

Τι αναφέρει άναλυση που δημοσίευσε το Ίδρυμα Επιστήμης και Πολιτικής της Γερμανίας SWP, σχετικά με την πώληση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία.

Το ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου, έχει κεντρίσει η κίνηση της Τουρκίας για την αγορά Eurofighter.

Σε ανάλυση που δημοσιεύτηκε από το Ίδρυμα Επιστήμης και Πολιτικής της Γερμανίας SWP αναφέρεται ότι « Η πώληση Eurofighter στην Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες». Στην ανάλυση, επισημαίνεται ότι η πώληση Eurofighter θα διασφάλιζε τη μόνιμη ενσωμάτωση της Τουρκίας στο δυτικό σύστημα και θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες συνεργασίας όπως η εισαγωγή UAV από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τα όσο γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ και τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου, το πιο εντυπωσιακό μέρος της ανάλυσης, που γράφτηκε από τον Jens Bastian, ειδικό στο Κέντρο Εφαρμοσμένων Μελετών Τουρκίας (CATS) στο SWP, είναι οι αξιολογήσεις σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας να αγοράσει 40 Eurofighter.

Υπενθυμίζοντας ότι η Μαδρίτη και το Λονδίνο έχουν δώσει το πράσινο φως στην πώληση αεροσκαφών που παράγονται από την κοινοπραξία που αποτελείται από Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία στην Τουρκία, ενώ το Βερολίνο και η Ρώμη δεν το έχουν ακόμη εγκρίνει, ο Jens Bastian είναι της γνώμης ότι η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται στα πρόθυρα μιας σημαντικής απόφασης. Όσον αφορά την πώληση του Eurofighter, προσδιόρισε ότι «η γερμανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την πρόκληση να εξισορροπήσει τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής με τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ»

Η ανάλυση ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία σχηματίζει συμμαχίες εκτός ΝΑΤΟ στις αμυντικές της πολιτικές εξαγωγών και ότι η Άγκυρα εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει πολεμικά αεροσκάφη JF-17 Thunder συμπαραγωγής Κίνας-Πακιστάν εάν δεν υλοποιηθεί η συμφωνία προμήθειας Eurofighter.

Τονίζοντας ότι η Τουρκία θα είναι μόνιμος παράγοντας στη διεθνή αμυντική παραγωγή και στον χώρο των στρατιωτικών υπηρεσιών και ότι το βάρος της στην εξωτερική πολιτική θα αυξηθεί, ο Jens Bastian υπογράμμισε ότι με την ευκαιρία αυτή μπορεί να προκύψουν ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, όπως η εξαγωγή τουρκικού αμυντικού εξοπλισμού όπως μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον γερμανικό στρατό.

«Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΩΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

Εκτός από την ανάλυση που έγραψε ο Jens Bastian, μεταφέρθηκαν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον στόχο της τουρκικής κυβέρνησης να μειώσει την εξάρτηση από το εξωτερικό μέσω της ενίσχυσης της εξοπλιστικής ικανότητας της Τουρκίας και της στρατηγικής κατασκευής «τεχνο-έθνους» που ακολουθήθηκε σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, και τονίστηκε ότι είναι σημαντικό σημειώθηκαν καινοτομίες στην τεχνολογική καινοτομία.

Το άρθρο ανέφερε ότι η αύξηση των εξαγωγών όπλων της Τουρκίας, η οποία έφτασε στο νέο ανώτατο όριο των 5 δισεκατομμυρίων 500 εκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι που ήταν «αποτέλεσμα της κατάκτησης νέων αγορών» και ότι περισσότερες από 185 χώρες θα αγόραζαν στρατιωτικό εξοπλισμό από την Τουρκία το 2023 . Σημειώθηκε ότι τα προϊόντα στα χαρτοφυλάκια τουρκικών αμυντικών εταιρειών όπως Baykar, TAI, Roketsan, STM και Aselsan είναι ελκυστικά και ως εκ τούτου έχουν τραβήξει την προσοχή ιδιαίτερα στην αφρικανική ήπειρο, στην Ασία συμπεριλαμβανομένης της Ταϊβάν και πρόσφατα στη Λατινική Αμερική .

Στο άρθρο, γίνεται αναφορά στον Baykar, τον κατασκευαστή οπλισμένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAV), του οποίου οι δραστηριότητες παρακολουθούνται με μεγάλο ενδιαφέρον στο διεθνές κοινό. Ο ειδικός των CATS υπενθύμισε ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές και ότι το Αζερμπαϊτζάν τα χρησιμοποίησε κατά της Αρμενίας και η Ουκρανία τα χρησιμοποίησε κατά της Ρωσίας.

ΚΙΝΗΣΗ ΜΠΑΪΚΑΡ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η υποστήριξη του Μπαϊρακτάρ προς την Ουκρανία και το εργοστάσιο που άρχισε να χτίζεται στη χώρα είχε επίσης απήχηση στο ΝΑΤΟ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, στην κοινή συνέντευξη Τύπου που έδωσε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν την Τετάρτη, τόνισε τη σημασία του εκσυγχρονισμού του ουκρανικού στρατού και είπε ότι η Τουρκία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.

Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία υποστηρίζει την Ουκρανία με UAV Bayraktar, ο Stoltenberg είπε: "Τώρα ιδρύουν ένα νέο εργοστάσιο στην Ουκρανία για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δηλαδή ένα τουρκικό εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Και αυτό σημαίνει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επιτίθενται απευθείας στην Ουκρανία".

«Είναι ένα παράδειγμα της υποστήριξής τους με την παράδοση όπλων και πυρομαχικών, καθώς και με την επένδυση και την αύξηση της ικανότητάς τους να παράγουν τα δικά τους όπλα», είπε.

"Οι UCAV της BAYKAR ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΡΑΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

Από την άλλη, σύμφωνα με τον ειδικό των CATS, Bastian, το Baykar, που ανήκει στην οικογένεια του γαμπρού του προέδρου Ερντογάν, Selcuk Bayraktar, είναι μόνο το ορατό μέρος μιας νέας εποχής στην πολιτική εξοπλισμών της Τουρκίας. Στην ανάλυση τονίστηκε ότι οι κινήσεις εκσυγχρονισμού της Τουρκίας επικεντρώθηκαν κυρίως στη στρατιωτική αεροπορική βιομηχανία. Επιπρόσθετα, δόθηκαν αναλυτικές πληροφορίες για τις πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση.

