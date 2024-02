Καιρός

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές το Σάββατο

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται το Σάββατο.

Ο καιρός το Σάββατο θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και από το βράδυ στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και τα βορειοανατολικά πιθανώς να σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και από το βράδυ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 19 με 20 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, από το μεσημέρι νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές αρχικά στη Θράκη και από το μεσημέρι και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 6 με 7 και από το βράδυ τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη και στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη, θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται αραιές νεφώσεις που από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, από το μεσημέρι 4 με 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 21 και τοπικά έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις που τη νύχτα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, από το απόγευμα νότιοι και από το βράδυ τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου 6 με 7 και από το βράδυ στα βόρεια τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα νότιοι ενισχυόμενοι στα 6 με 7 μποφόρ στις Σποράδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Για την Κυριακή σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα δυτικά που βαθμιαία θα επεκταθούν και στα ανατολικά και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά από τις μεσημβρινές ώρες στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο, από τις απογευματινές και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, τη δυτική Στερεά και τα βόρεια ηπειρωτικά (κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη) και από τις βραδινές ώρες στη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7, στα πελάγη τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

