Αγρότες: “Έκλεισε” η επιτροπή που θα συναντήσει τον Μητσοτάκη

Ορίστηκε η επιτροπή που την Τρίτη θα γίνει δεκτή στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι "συμβολικοί" αποκλεισμοί δρόμων την Παρασκευή.

Την 15μελή αντιπροσωπεία τους που θα εκπροσωπήσει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα στην επερχόμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που αναμένεται να γίνει την Τρίτη 13/2 στην Αθήνα, αποφάσισαν οι συμμετέχοντες στη σημερινή σύσκεψη που έγινε στην Σίνδο, περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη, και στην οποία έδωσαν το «παρών», εκπρόσωποι από τουλάχιστον 50 αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα.

«Από την κυβέρνηση μας διεμήνυσαν για 10 άτομα στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και εμείς πιέσαμε για 15, εκ των οποίων οι έξι θα είναι από Βόρεια Ελλάδα», είπε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Κιλκίς, Δημήτρης Βαφειάδης, προσθέτοντας ότι η σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων από τα αγροτικά μπλόκα της χώρας, έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ενώ στη διάρκειά της τέθηκαν επί τάπητος και ζητήματα που αφορούν τις κινητοποιήσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν θα αποχωρήσουν από τα αγροτικά μπλόκα ενόψει της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό και σε συνέχεια του μηνύματος που έστειλε η κυβέρνηση ότι θα γίνει διάλογος μόνο εάν οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, ο κ. Βαφειάδης σημείωσε: «Μα δεν κλείνουμε τους δρόμους, ούτε και δημιουργούμε ταλαιπωρία στους πολίτες και για αυτό και η πλειονότητα των κοινωνικών τάξεων στηρίζει τον αγώνας μας. Με τις κινητοποιήσεις μας θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που μας οδηγούν στον αφανισμό και τους Έλληνες πολίτες στην κατανάλωση αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης προϊόντων».

Μοίρασαν 200 μπουκαλάκια με γάλα στο Δερβένι-συνέχεια κινητοποιήσεων

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς μισής ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχώρησαν και σήμερα αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που έχουν στήσει μπλόκα σε διάφορα κομβικά σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας, αν και υπάρχουν και κάποιοι που θα προβούν σε δίωρη αντίστοιχη κινητοποίηση από τις έξι το απόγευμα. Ορισμένοι δε, όπως αυτοί στον κόμβο της Γαλάτιστας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Πολυγύρου, έκλεισαν το δρόμο από τη μία το μεσημέρι και για ένα δίωρο, αφήνοντας ωστόσο μία λωρίδα ελεύθερη για τη διέλευση των οχημάτων και φορτηγών.

Βέβαια, υπάρχουν και εκείνοι, σε άλλα αγροτικά μπλόκα της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που οργάνωσαν και πραγματοποίησαν σήμερα άλλου είδους δράσεις, που όμως όλες τους στοχεύουν στον ίδιο σκοπό, να σταλεί ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα «δεν θα κάνουν ούτε μισό βήμα πίσω εάν δεν διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και επιβίωσή τους», όπως υποστηρίζουν.

Ειδικότερα, σε συμβολικό αποκλεισμό μισής ώρας προχώρησαν τα αγροτικά μπλόκα στους κόμβους Δερβενίου, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας και Στρυμονικού επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών και σε άλλα σημεία στους νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερία, όπως μεταξύ άλλων κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, Γιαννιτσά και Χαλκηδόνα.

Μάλιστα, στο μπλόκο του Δερβενίου, δυναμικό «παρών» έδωσαν σήμερα οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι και μοίρασαν 200 μπουκάλια των 500 Ml στα διερχόμενα οχήματα και φορτηγά από την παράπλευση οδό. «Πέρυσι πουλούσα 1,60 ευρώ/λίτρο το πρόβειο γάλα, τον Νοέμβριο η τιμή του έπεσε στο 1,55 ευρώ/λίτρο, τον Δεκέμβριο στο 1,50 ευρώ/λίτρο και τώρα μας είπαν ότι στο τιμολόγιο Ιανουαρίου θα το δούμε στο 1,40 ευρώ/λίτρο», σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ), Γιάννης Παναγιωτίδης, προσθέτοντας «για όσα λέω έχω όλα τα σχετικά τιμολόγια».

Οι συμμετέχοντες στα αγροτικά μπλόκα των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό το απόγευμα από τις έξι στο ένα ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ στον κόμβο Μουδανιών αντίστοιχη κινητοποίηση, και ακριβώς την ίδια ώρα, θα γίνει επί της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και στα δύο ρεύματα. Στο μεταξύ, εδώ και δύο ημέρες έχει στηθεί νέο αγροτικό μπλόκο στην ορεινή Χαλκιδική και συγκεκριμένα στα Βραστά ή αλλιώς Βράσταμα. «Στήσαμε το μπλόκο μας 10 χλμ έξω από τον Πολύγυρο στον δρόμο προς 'Αγιο Όρος και Ιερισσό με σκοπό να ενισχύσουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων σε Μουδανιά και Γαλάτιστα», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγρότης Γιάννης Κυργιανίδης.

Στο μεταξύ, για αύριο στις 19.30, έχει προγραμματιστεί σύσκεψη των εκπροσώπων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τον συμβολικό αποκλεισμό των συνόρων της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και την Αλβανία. «Όλα είναι ανοιχτά και εφόσον ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν ανταποκριθεί στα όσα δικαίως ζητάμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε στον πρωτογενή τομέα, τότε δεν αποκλείεται να ακολουθήσουμε σκληρότερη στάση», σημειώνει ο αγρότης Παιονίας, Θωμάς Καρυπίδης και προσθέτει: «παλεύουμε για την επιβίωσή μας». Βέβαια, όπως έσπευσε να επισημάνει «ο αποκλεισμός στα τελωνεία δεν σημαίνει ταλαιπωρία για τους πολίτες που είτε βγαίνουν από τη χώρα μας, είτε εισέρχονται σε αυτήν. Ουσιαστικά σταματάμε τα φορτηγά που θέλουν να μπουν στην Ελλάδα και ζητάμε να γίνει έλεγχος σε αυτά», τονίζει.

