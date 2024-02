Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Λουτσέσκου: Το νέο συμβόλαιο και η “σχέση ζωής”

Μέχρι πότε υπέγραψε ο Ρουμάνος τεχνικός. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του "δικέφαλου του βορρά".

Η συμφωνία κυρίων, στην οποία είχαν φτάσει Ιβάν Σαββίδης και Ραζβάν Λουτσέσκου τα περασμένα Χριστούγεννα για πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους, πήρε σήμερα (Παρασκευή 9/2) σάρκα και οστά. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπέγραψε το νέο συμβόλαιό του με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ως το καλοκαίρι του 2027.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των «ασπρόμαυρων»: «Κάποιες σχέσεις ξεπερνούν το ίδιο το άθλημα. Κάποιες σχέσεις γίνονται σχέσεις ζωής. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Ράζβαν Λουτσέσκου μέχρι τις 30/06 του 2027.

Ήρθε στην ομάδα το μακρινό πλέον 2017. Κατέκτησε τα πάντα. Δύο συνεχόμενα νταμπλ, εντός γηπέδου, νίκες ρεκόρ. Έφυγε, αλλά η καρδιά του ήταν πάντα εδώ. Επέστρεψε και συνέχισε να γράφει ιστορία. Έσπασε κάθε ρεκόρ, ομαδικό κι ατομικό, έφτασε την ομάδα σε προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι έχτισε έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ. Η θέληση ήταν αμοιβαία εδώ και πολύ καιρό.

Σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας ήρθε και η τυπική επιβεβαίωση. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα είναι ο προπονητής του Δικεφάλου μέχρι τον Ιούνιο του 2027. In Razvan we trust...».

Μάλιστα, ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Κυριάκος Κυριάκος, με ανάρτησή του στα Social Media έστειλε το δικό του μήνυμα που αναφέρει: «2017-2024 και συνεχίζουμε! Περήφανος για σένα Στρατηγέ».

Εν τω μεταξύ, η προπόνηση της Παρασκευής επεφύλασσε ένα δυσάρεστο μαντάτο για τον Λουτσέσκου. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης γύρισε το πόδι του, με αποτέλεσμα να υποστεί διάστρεμμα. Η κατάσταση του θα αξιολογηθεί εκ νέου τοπ Σάββατο, οπότε και οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 17:45 στη Νέα Μεσημβρία, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους για το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ (Κυριακή 11/2, 20:00 – Τούμπα), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

