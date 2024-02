Life

“Η Μάγισσα” - Νέα επεισόδια: Η τιμωρία της απιστίας έρχεται

Η αγαπημένη σειρά εποχής του ΑΝΤ1 "Η Μάγισσα", θα μας κρατήσει συντροφιά με νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές.

«Η ΜΑΓΙΣΣΑ»

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ & ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ 53 – 54 - 55

ΓΙΑ 12 – 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η εκδίκηση της μάγισσας δε θα αργήσει

Η «Μάγισσα», που με τη δυνατή ιστορία, την κινηματογραφική αισθητική, το αξιόλογο καστ και τους καταξιωμένους συντελεστές της έχει κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, έρχεται στις οθόνες μας στον ΑΝΤ1, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, με συνταρακτικά επεισόδια.

ΠΩΣ ΞΕΤΥΛΙΓΕΤΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η αποκάλυψη του δολοφόνου

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 53

Η Θεοφανώ κρατείται δεμένη στο σπίτι της Άννας.

Η παραδοχή του Αντρέι για τον παράνομο δεσμό του Τζανή και της Μεταξίας, αλλά και η δολοφονία του βρέφους που ξανάρχεται στο προσκήνιο, θα φτάσουν όλους τους Λασκαραίους στα όριά τους.

Ο Αντρέι με τον Κανέλλο ανακρίνουν τον Τζανή για τον θάνατο του βρέφους και θα βρεθούν αντιμέτωποι με αποκαλύψεις που θα τους σοκάρουν.

Ο Βρώτσος αιχμαλωτίζει μια κοπέλα, που κρατάει το κλειδί της αλήθειας.

Ένας μυστηριώδης άντρας κατευθύνεται προς το σπίτι που κρατείται η Θεοφανώ. Θα καταφέρει να γλυτώσει τη ζωή της;

Ο Αντρέι έρχεται, πια, κατά πρόσωπο με τον πραγματικό δολοφόνο του μωρού.

ΤΡΙΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 54

Ο Μάρκος παίρνει μια σκληρή απόφαση για την τύχη του Τζανή και η Δαμιανή κάνει τα πάντα για να τον αποτρέψει.

Ο Σπήλιος δεν δέχεται να διαλυθεί ο γάμος της Μεταξίας και του Μάρκου και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Ποιο είναι το τίμημα που θα πληρώσει η Μεταξία;

Ο Αντρέι είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει τον πραγματικό δολοφόνο του βρέφους. Θα καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλό του;

Η Θεοφανώ θέλει ν’ αντιμετωπίσει τον εχθρό κατά πρόσωπο και ζητάει απ’ την Αγάθη μια πολύ επικίνδυνη χάρη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ 55

Η Θεοφανώ παίρνει το ρίσκο και συναντά την Κυπριανή κατά πρόσωπο. Η συζήτησή τους, όμως, θα πάρει επικίνδυνη τροπή.

Μετά την ακύρωση της συμφωνίας με τον Δραγουμάνο, οι σχέσεις των Λασκαραίων με τους Γερακάρηδες φτάνουν ξανά στα άκρα.

Ο Τζανής προσπαθεί να βρει τρόπους για να επιβιώσει, αλλά η ζωή έξω απ’ την ασφάλεια του πύργου, προμηνύεται δύσκολη.

Ο Βρώτσος παρακούει μια εντολή του Αντρέι, που μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα.

Μια επιστροφή στον πύργο των Γερακάρηδων θα ανατρέψει ξανά τα δεδομένα.

Ο Αντρέι μαθαίνει πως η Θεοφανώ βρήκε καταφύγιο στο μοναστήρι, αλλά η Θεοφανώ έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση για τον πατέρα της. Θα καταφέρει ο Αντρέι να την εντοπίσει;

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

