Γεραπετρίτης - Μπλίνκεν: Η Ελλάδα στο πρόγραμμα “Artemis”

Τι δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά την λήξη της συνάντησής του με τον Άντονι Μπλίνκεν. Η υπογραφή της προσχώρησης της χώρας μας στο πρόγραμμα “Artemis”.

Με την τελετή υπογραφής από τον Γιώργο Γεραπετρίτη της πράξης προσχώρησης της Ελλάδας στις Συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis», που εντάσσεται στο πλαίσιο του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών, ολοκληρώθηκε η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και ΗΠΑ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται πως μετά το πέρας της συνάντησης, οι δύο υπουργοί κήρυξαν την έναρξη του 5ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, στον οποίο συμμετείχαν η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης.

Οι θεματικές που κάλυψε ο 5ος Στρατηγικός Διάλογος είναι οι Περιφερειακές Εξελίξεις, η Άμυνα και Ασφάλεια, οι Ανθρωπιστικές προκλήσεις και η Ετοιμότητα για την Αντιμετώπιση Καταστροφών, η Ενέργεια και το Περιβάλλον, η Εφαρμογή του Νόμου και η Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας, το Εμπόριο και οι Επενδύσεις, οι Δεσμοί μεταξύ των δύο λαών.

Τη σημασία που έχει ο Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ-Ελλάδας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που εμφανίζονται σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Αμερικανό ομόλογο του.

Περιγράφοντας τις πιεστικές διεθνείς προκλήσεις, ο Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, στη μετανάστευση και στις πανδημίες, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις ζωές δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Επίσης, στάθηκε στην αστάθεια που προκαλούν οι διάφορες περιφερειακές συγκρούσεις, από την Ουκρανία έως τον Νότιο Καύκασο και από τη Γάζα έως την Ερυθρά Θάλασσα και την περιοχή του Σαχέλ, οι οποίες είπε ότι υπονομεύουν τη διεθνή ασφάλεια και απειλούν τις ζωές αθώων πολιτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι μια ουσιαστική διεθνή συνεργασία χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ. «Ως εκ τούτου, μέσω του στρατηγικού μας διαλόγου, μπορούμε να ορίσουμε ένα όραμα και να ενισχύσουμε πολιτικές που βασίζονται σε κοινές αξίες, ώστε να συνεργαστούμε για την ευημερία των εθνών μας και την παγκόσμια ειρήνη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών 'Αντονι Μπλίνκεν εξέφρασε τη χαρά του που φιλοξενεί τον 5ο γύρο του Στρατηγικού Διάλογου ΗΠΑ-Ελλάδας. Ό κ. Μπλίνκεν υποστήριξε ότι η ένταξη της Ελλάδας στις συμφωνίες διαστημικής συνεργασίας «Artemis Accords» σηματοδοτεί ένα νέο σημαντικό βήμα στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

«Η εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών μας είναι κατά την κρίση μου στο υψηλότερο επίπεδο που υπήρξε ποτέ. Αυτή η αίσθηση ενισχύθηκε όταν είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ την Αθήνα πριν από ένα χρόνο για τον τελευταίο μας Στρατηγικό Διάλογο και επίσης στην πρόσφατη επίσκεψή μου μόλις πριν από λίγες εβδομάδες με τον πρωθυπουργό στην Κρήτη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο εύρος της διμερούς συνεργασίας, ο κ. Μπλίνκεν είπε ότι «οι χώρες μας συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας, στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας, υπερασπίζονται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, αντιμετωπίζουν τρομοκράτες, παρέχουν σωτήρια ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους που τη χρειάζονται, ανταποκρινόμενοι σε φυσικές καταστροφές».

Σχετικά με την ασφάλεια, ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Ελλάδα ενισχύουν από κοινού τη διατλαντική άμυνα και ασφάλεια μέσω της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Στο σημείο αυτό, είπε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ και αναφέρθηκε στην πώληση των F-35 στην Ελλάδα.

Όσον αφορά, τη διαστημική συνεργασία ο 'Αντονι Μπλίνκεν ανάφερε ότι η σχέση των δύο χωρών οδηγείται σε νέα σύνορα. «Και τώρα κυριολεκτικά οδηγούμε τη συνεργασία μας σε νέα σύνορα. Με την υπογραφή διαστημικών συμφωνιών, η Ελλάδα ενώνεται με τις ΗΠΑ και άλλα 33 κράτη για να προωθήσει το κοινό μας όραμα για ασφαλή, ειρηνική και βιώσιμη εξερεύνηση του διαστήματος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Μπλίνκεν υποστήριξε ότι ο συνασπισμός θα είναι ισχυρότερος με την Ελλάδα που είναι ένα σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, καθώς έχει καταστήσει τον εαυτό της ως ηγέτη στη χρήση μικρών δορυφόρων για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της κατανόησής μας για την κλιματική αλλαγή.

