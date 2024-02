Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Φενερμαμπαχτσέ και “κοιτάζει” την 3η θέση

Αποφασιστική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Φενεμπαχτσέ, του δίνει το πλεονέκτημα έδρας.

Αποφασιστικό βήμα για την εδραίωση του στην τετράδα της Euroleague, έκανε απόψε ο Παναθηναϊκός στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» έκαμψαν την αντίσταση της Φενερμπαχτσέ με το τελικό 74-63, για την 26η αγωνιστική της διοργάνωσης και με ρεκόρ 16-10 συνεχίζουν να είναι αγκαλιά με το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ, «γλυκοκοιτάζοντας» ακόμα και την τρίτη θέση.

Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα υπέστη την 11η ήττα της, αλλά κράτησε τη διαφορά της νίκης της (14π.) από τον πρώτο γύρο, όπερ σημαίνει ότι θα έχει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας με το «τριφύλλι».

Σε μία βραδιά που τα τρίποντα του... γύρισαν την πλάτη (2/12) και ο Κώστας Σλούκας έμεινε καθηλωμένος στην εξέδρα με τραυματισμό, ο Παναθηναϊκός είχε τα αμυντικά αντανακλαστικά για να... αρπάξει τη νίκη από τα χέρια της Φενέρ.

Η «πράσινη» άμυνα ενεργοποιήθηκε στη δεύτερη περίοδο, χαρίζοντας ένα επιμέρους σκορ ανατροπής 25-9 στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, τη στιγμή που οι Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έβγαζαν την απαιτούμενη ενέργεια στις δύο πλευρές του παρκέ, για να δώσουν τη «σκυτάλη» του σκοραρίσματος στον Κέντρικ Ναν στον... επίλογο και να «καθαρίσουν» τη Φενέρ.

Πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» ο Αμερικανός γκαρντ με 23 πόντους, ενώ ο Ματίας Λεσόρ φλέρταρε με το νταμπλ νταμπλ (13π., 8ρ.).

Από την τουρκική ομάδα, πάλεψε ο Τζόναθαν Μότλι με 16 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έγινε απόψε ο πρώτος παίκτης στην Ιστορία της Euroleague που έσπασε το φράγμα των 2.000 ασίστ, πρόσθεσε 12 πόντους, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, αλλά και 3 λάθη. Στο... μηδέν έμεινε ο Γιώργος Παπαγιάννη στην επιστροφή του στο ΟΑΚΑ, όπως και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 13-21, 38-30, 57-47, 74-63

Λάθη, κενά στην άμυνα και επιπόλαιες επιθέσεις, συνέθεσαν την κάκιστη εικόνα του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο.

Μετά το τρίποντο του Γκριγκόνις με το... καλησπέρα (3-0) στην εκκίνηση της αναμέτρησης, οι «πράσινοι» αποσυνδέθηκαν σε άμυνα και επίθεση, βλέποντας την Φενέρ να πατάει... γκάζι και με επιμέρους σκορ 4-19 να γράφει το 7-19 στο 8΄, κλείνοντας την περίοδο στο +8 (13-21).

Ωστόσο, το «τριφύλλι» έβγαλε αντίδραση από τα πρώτα λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου και με τον Καλαϊτζάκη να δένει την «πράσινη» άμυνα, ο Παναθηναϊκός έπιασε από τον... λαιμό την τουρκική ομάδα και χωρίς να της επιτρέψει να πάρει επιθετική... ανάσα, απάντησε με επιμέρους σκορ 25-9(!), ισοφαρίζοντας στο 15΄ σε 25-25 και παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +8 (38-30 στο 20΄). Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εξαργύρωσε, εκτός από την άρτια άμυνά της, την κυριαρχία της στα επιθετικά ριμπάουντ και όλα τα λάθη της αντιπάλου, ενώ ο Ερνανγκόμεθ αποτέλεσε την πλέον αξιόπιστη λύση σε άμυνα και επίθεση.

Με το δίδυμο Καλαϊτζάκης-Ερνανγκόμεθ να συνεχίσει να δημιουργεί «πονοκέφαλο» στην τουρκική ομάδα και τον Ναν να μπαίνει σταδιακά στην εξίσωση, ο Παναθηναϊκός έλεγξε το ρυθμό και στο 26΄ εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +15 (53-38). Ωστόσο, οι εκτελέσεις του Μπιμπέροβιτς από μακρινή απόσταση, κράτησαν ζωντανό το όνειρο της Φενέρ για ανατροπή (57-46 στο 30΄).

Η τουρκική ομάδα προσπάθησε στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου να αιφνιδιάσει τους «πράσινους» και με τους Γουίλμπεκιν-Μότλι να συνδέονται από μέση και μακρινή απόσταση, μάζεψε τη διαφορά στους 5 πόντους (59-54 στο 32΄), δημιουργώντας πίεση στο «τριφύλλι». Ωστόσο, ο Ναν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και μονοπωλώντας τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού κράτησε σε απόσταση το σύνολο του Εργκίν Αταμάν (67-60 στο 36΄). Ο Μήτογλου πήρε τη... σκυτάλη του σκοραρίσματος (71-61), ενώ τα νεύρα του Καλάθη (κλώτσησε τη μπάλα μετά από λάθος του και χρεώθηκε με τεχνική ποινή), έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Παναθηναϊκού...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πέρεθ, Κόλγενσιτς, Καρντούμ

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης 6, Βιλντόσα 7 (1), Γκραντ 9, Ναν 23, Λεσόρ 13, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις 5 (1), Ερνανγκόμεθ 5, Μήτογλου 8.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Σαρούνας Γιασικεβίτσιους): Μότλι 16, Γουίλμπεκιν 10 (1), Σανλί 5 (1), Παπαγιάννης, Χέις-Ντέιβις 4, Μπιμπέροβιτς 12 (2), Νουά 4, Γκούντουριτς, Ντόρσεϊ, Καλάθης 12, Μαντάρ.

