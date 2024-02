Αθλητικά

ΝΒΑ - Αντετοκούνμπο: Double double στην νίκη των Μπακς (βίντεο)

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Μιλγουόκι, με ακόμη μια δυνατή εμφάνιση του “Greek Freak”.

Με πρωταγωνιστή τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας άνετα στο Μιλγουόκι της Σάρλοτ, με 120-84.

Αυτή ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη για τα «ελάφια» με προπονητή τον Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος είδε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει double-double με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ, σε μόλις 24 λεπτά συμμετοχής.

Εξαιρετικός για τους νικητές, ήταν και ο Μάλικ Μπίσλι με 21 πόντους, ενώ ο Μπρουκ Λόπεζ τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους.

Από τους φιλοξενούμενους, ξεχώρισαν ο Μπράντον Μίλερ και ο Νικ Ρίτσαρντς, με 16 πόντους έκαστος.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Μιλγουόκι-Σάρλοτ: 120-84

ΛΑ Λέϊκερς-Νέα Ορλεάνη: 139-122

Τορόντο-Χιούστον: 107-104

Βοστώνη-Ουάσινγκτον: 133-129

Σακραμέντο-Ντένβερ: 135-106

Φιλαδέλφεια-Ατλάντα: 121-127

