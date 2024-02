Πολιτική

Μη κρατικά πανεπιστήμια: Οι αντιρρήσεις 8 συνταγματολόγων και η απάντηση Πιερρακάκη

Ποιοι πανεπιστημιακοί ισχυρίζονται ότι το νομοσχέδιο δεν ειναι συμβατό με το Σύνταγμα. Τι απάντησε μέσω του ΑΝΤ1 ο Υπ. Παιδείας.

Δημόσια δήλωση με την οποία αξιολογούν ως ασύμβατο με το Σύνταγμα της Ελλάδος το επικείμενο νομοσχέδιο για μη κρατικά ΑΕΙ στη χώρας εξέδωσαν οκτώ πανεπιστημιακοί καθηγητές Συνταγματικού Δικαίου.

Αναλυτικά το κείμενό αναφέρει:

«Με αφορμή ορισμένες γνωμοδοτήσεις και τοποθετήσεις συναδέλφων, που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η πλειονότητα των καθηγητών συνταγματικού δικαίου τάσσεται αναφανδόν υπέρ της συνταγματικότητας των κυβερνητικών σχεδίων για την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Αισθανόμαστε λοιπόν την ανάγκη να δηλώσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Στο άρθρο 16 του Συντάγματος προβλέπεται ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση, ότι οι καθηγητές τους είναι δημόσιοι λειτουργοί και ότι η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Κατά τη γνώμη μας η ρητή αυτή απαγόρευση δεν μπορεί να παρακαμφθεί με βάση μία σύμφωνη με το ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του Συντάγματος. Άλλωστε η Ελλάδα ούτε έχει καταδικασθεί ποτέ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση του ενωσιακού δικαίου εξαιτίας της απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ούτε καν έχει παραπεμφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο. Συνεπώς για την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων, κερδοσκοπικών ή μη, απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση.

Διευκρινίζουμε ότι η τοποθέτησή μας απέναντι στην ως άνω αντίθετη προς το Σύνταγμα ερμηνεία δεν οφείλεται σε πολιτική αντίθεσή μας ως προς τη λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, επί της οποίας καθένας από εμάς διατηρεί τη προσωπική του άποψη υπέρ ή κατά, αλλά στην υποχρέωσή μας να προασπίσουμε την τήρηση του Συντάγματος. Άλλωστε, σε τριάμισι χρόνια από τώρα είναι δυνατόν να έχει ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση, οπότε το ζήτημα της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων θα μπορούσε να τεθεί ευχερώς στην ορθή συνταγματική του βάση».

Το κείμενο υπογράφουν οι:

Γιάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κώστας Χρυσόγονος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Μαντζούφας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ακρίτας Καϊδατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Την δήλωση των συνταγματολόγων δημοσίευσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτικής Συμμαχίας Στέφανος Κασσελακης:

Αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με οκτώ έγκριτους συνταγματολόγους, που εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση.



Με τον θεσμό του franchising (!) που εισάγει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο, ετοιμαστείτε για «επενδύσεις» του κάθε διαπλεκόμενου που θέλει να… pic.twitter.com/NWFIYNCwiI — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 10, 2024

Η απάντηση Πιερρακάκη

Από την πλευρά του ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μιλώντας το Σάββατο στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με θέα» απέκρουσε τις αναφορές περί αντισυνταγματικότητας, λέγοντας χαρακτηριστικά «το βήμα που έχουμε κάνει είναι στέρεο. Πολλοί συνταγματολόγοι το έχουν ελέγξει. και ταχθεί υπέρ και τονίζουν μάλιστα ότι πρέπει να ιδωθεί το νομοσχέδιο υπό το φως του ενωσιακού δικαίου Τα κριτήρια αυτά που έχουμε θεσπίσει είναι τα αυστηρότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη».





