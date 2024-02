Κόσμος

Γάζα: Νεκρή βρέθηκε 6χρονη - Ήταν αγνοούμενη για 2 βδομάδες (βίντεο)

Που βρέθηκε το πτώμα του άτυχου κοριτσιού. Πως έχασε την ζωή του.

Η Χιντ Ρατζάμπ, μια εξάχρονη Παλαιστίνια η τύχη της οποίας αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες εν μέσω συγκρούσεων στην πόλη της Γάζας, εντοπίστηκε νεκρή από συγγενείς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Χαμάς και η οικογένειά της, κατηγορώντας τις ισραηλινές δυνάμεις για τον θάνατό της.

Το κορίτσι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο βενζίνης στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, μετά την υποχώρηση των ισραηλινών αρμάτων μάχης από την περιοχή τα ξημερώματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

BREAKING: 12 days after being missing following an Israeli shelling on her family car, the body of the six-year-old girl Hind Rajab, along with the bodies of five of her family members, have been found in the Tal Al-Hawa neighborhood of Gaza City.



Medical sources reported that… pic.twitter.com/oPM76nYGBH — Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2024

«Η Χιντ και όλοι αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παππούς της Μπάχα Χαμάντα. «Ανακαλύφθηκαν από μέλη της οικογένειάς (μας) που αναζητούσαν το αυτοκίνητο και το βρήκαν κοντά στο πρατήριο βενζίνης», μια περιοχή που έως εκείνη τη στιγμή ήταν μη προσβάσιμη λόγω της παρουσίας τους ισραηλινού στρατού, εξήγησε ο ίδιος.

«Η Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε από τις (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής μαζί με όλους αυτούς που ήταν μαζί της στο αυτοκίνητο», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η οικογένειά της είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κορίτσι και άλλα μέλη της οικογένειας κινούνταν με το αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με άρματα μάχης, τα οποία κατά τα φαινόμενα άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Hind Rajab, a 6-year-old Palestinian girl, has been missing since January 29



Israeli forces attacked her family’s car when they were fleeing northern Gaza, and she was trapped in the vehicle for hours with dead bodies of her family members



Youssef Zeino and Ahmed al-Madhoon,… pic.twitter.com/r7kE06a6oO — Anadolu English (@anadoluagency) February 9, 2024

Η Χιντ Ρατζάμπ αρχικά φερόταν να επέζησε, σύμφωνα με τηλεφώνημα που έγινε στην οικογένειά της. Στη συνέχεια όμως κανείς δεν είχε νέα της, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που πήγε να την αναζητήσει, σύμφωνα με την οικογένειά της. Μάλιστα σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ασθενοφόρο το οποίο στάλθηκε να αναζητήσει και να διασώσει την 6χρονη βομβαρδίστηκε από τον Ισραηλινό στρατό, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο μέλη του πληρώματός του.

What remains of the PRCS ambulance sent to rescue Hind Rajab 12 days ago. The ambulance was bombed by the Israeli occupation, resulting in the deaths of the crew, Yusuf Al-Zeino and Ahmed Al-Madhoun.#Gaza #NotATarget ?#IHL #TheyKilled_Hind_YousefAndAhmed pic.twitter.com/TrCqRSvZYA — PRCS (@PalestineRCS) February 10, 2024

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου αναφορικά με τα πυρά κατά οχήματος γεμάτου με αμάχους ή την τύχη των αγνοουμένων.





