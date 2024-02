Υγεία - Περιβάλλον

Ραφαέλα Πιτσικάλη: Ντυμένοι στα λευκά για την κηδεία της (εικόνες)

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 21χρονη Ραφαελά, η οποία έχασε την ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ντυμένοι στα λευκά κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα φίλοι, συγγενείς και δεκάδες Χανιώτες είπαν το μεσημέρι του Σαββάτου το τελευταίο αντίο στην 21χρονη Ραφαέλα Πιτσικάλη, τη νεαρή Χανιώτισσα που έφυγε από τη ζωή μετά από μια σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο ιερός ναός Αγίου Πέτρου και Παύλου λίγο μετά τις 11 το πρωί γέμισε από κόσμο, οι οποίοι σεβόμενoι την επιθυμία της ίδιας της Ραφαέλας ντύθηκαν στα λευκά και είπαν το στερνό αντίο στη νεαρή κοπέλα.

Η οικογένεια της, φίλοι της αλλά και άτομα όλων των ηλικιών που είχαν αγκαλιάσει τον αγώνα της και την είχαν στηρίξαν και ας μην την γνώριζαν είπαν το τελευταίο αντίο σε μια τελετή που μνημόνευε όλα όσα εκείνη αντιπροσώπευε την αισιοδοξία, τη δύναμη, την ελπίδα, το ουράνιο τόξο μετά την μπόρα.

Μπαλόνια με μηνύματα για την Ραφαέλα και ένα μεγάλο ουράνιο τόξο στόλιζαν το ναό. Φίλοι της συγκινημένοι τόνισαν ότι «μπόρα ήταν και πέρασε».

Η Ραφαέλα μέσα από την σκληρή μάχη που έδινε με μεγαλείο ψυχής είχε καταφέρει να γίνει σύμβολο δύναμης και αισιοδοξίας. Τα Χανιά μετά την είδηση της απώλειας της 21χρονης βυθίστηκαν στο πένθος καθώς η κοπέλα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή.

Επιθυμία της οικογένειας αλλά και της ίδιας της Ραφαέλας ήταν αντί στεφάνων όποιος επιθυμεί να κάνει μια δωρεά στον σύλλογο Make A Wish με σκοπό την εκπλήρωση ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες.

Στο προαύλιο χώρο του ιερού ναού βρίσκονταν εθελοντές του Make a wish οι οποίοι συγκέντρωναν τις δωρεές του κόσμου ενώ παράλληλα τους ενημέρωναν για το έργο που επιτελεί ο οργανισμός.

