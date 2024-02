Παράξενα

Λάρισα: Παρενοχλούσε την ανήλικη ανιψιά του και ισχυρίστηκε ότι… τον προκαλούσε

Ο άνδρας φέρεται να χάϊδευε ανήλικο κορίτσι που ήταν εγγονή του αδερφού του.

Ένοχος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης μικρανιψιάς του κρίθηκε από το Τριμελές Εφέσων Λάρισας ένας 54χρονος, με το δικαστήριο να του επιβάλει ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή. Ο 54χρονος άνδρας σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πρωί της 24ης Ιουλίου του 2022 σε παράκτιο χωριό του Δήμου Αγιάς, φέρεται «με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα να προσέβαλε βάναυσα την τιμή» της ανήλικης (σ.σ. τότε 16,5 χρονών) εγγονής του αδερφού του, «ακουμπώντας τη με τα χέρια του» σε περιοχές που περιγράφονται αναλυτικά στο κατηγορητήριο «και ενώ αυτή κοιμόταν ανάσκελα στην κρεβατοκάμαρα» της εξοχικής κατοικίας του κατηγορουμένου.

Η παθούσα -με τη συναίνεση της οικογένειάς της- το καλοκαίρι του ‘22 βρέθηκε στο εξοχικό του στα παράλια του Νομού Λάρισας για ένα Σαββατοκύριακο. Μετά από την επιστροφή της, η μητέρα της ανήλικης ήταν αυτή που κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας ότι ο 54χρονος θώπευσε την κόρη της, με αποτέλεσμα αυτός να συλληφθεί και να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος στην ακροαματική διαδικασία ισχυρίστηκε ότι η ανήλικη… τον προκάλεσε, αρνούμενος, παράλληλα, τα όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος του περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

