Κόσμος

Τα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Ουάσινγκτον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών και την υπογραφή της συμφωνίας Artemis.

-

Ευρεία προβολή από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Τουρκίας, έλαβε η είδηση ότι ο Υπουργίς Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης υπέγραψε στην Ουάσιγκτον, από κοινού με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν τη συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα διαστημικής συνεργασίας της NASA “Artemis”.

Τα σχετικά δημοσιεύματα με πηγή το Anadolu αναφέρονται αναλυτικά στο περιεχόμενο του εν λόγω πλαισίου συμφωνιών για διακρατική συνεργασία σε διαστημικά προγράμματα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι η 35η χώρα που συμμετέχει και πως η υπογραφή τής συμμετοχής της έγινε «σε ειδική εκδήλωση στην Ουάσιγκτον».

Το γεγονός ότι η υπογραφή της ελληνικής συμμετοχής έγινε στο πλαίσιο επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών στην Ουάσιγκτον για τον 5ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ επισημαίνει μόνο σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδας VOATurkce, υπό τον τίτλο «Ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας Γεραπετρίτης και ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν έδωσαν μήνυμα συνεργασίας από την Ουάσινγκτον».

Και η Σαμπάχ, αναφέρθηκε στη συνάντηση, με δημοσίευμά της το οποίο είχε τίτλο «Η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμφωνία ‘Άρτεμις’ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ».

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Έγινε η 35η χώρα: η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμφωνία Artemis».

Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Γυναικολόγος ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου!

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Τα εκρηκτικά, οι ΟΥΚαδες και η Greek Mafia (εικόνες)