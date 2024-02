Πολιτική

Κασσελάκης - Τέμπη: Στο σημείο της τραγωδίας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Δείτε την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την επίσκεψη του στα Τέμπη. Τι είπε στον χαιρετισμό του, για την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ στην Θεσσαλία.

Ο πρόεδρος της αξιωματική αντιπολίτευσης, Στέφανος Κασσελάκης, επισκέφθηκε σήμερα 10 Φεβερουαρίου. την Θεσσαλία για να παρευρεθεί στο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στην περιοχή. Στο πλαίσιο της παρουσίας του εκεί, επισκέφθηκε και το σημείο της τραγωδίας των Τεμπών, όπου και άφησε ένα λουλούδι ως "μια υπόσχεση προς τα θύματα και τους συγγενείς και τους φίλους τους, πως δε θα ξεχαστούν."

Τέμπη. Εδώ που πάγωσε ο χρόνος.

Εδώ που κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι 57 συμπολίτες μας οδηγήθηκαν στον θάνατο λόγω της κακιάς της ώρας και όχι της κακιάς της χώρας.

Άφησα ένα λουλούδι και μια υπόσχεση προς τα θύματα και τους συγγενείς και τους φίλους τους, πως δε θα… pic.twitter.com/aJQPdfRqRr

— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) February 10, 2024

Νωρίτερα στον χαιρετισμό του στο συνέδριο του κόμματος, αναφέρθηκε στο συμβάν των Τεμπών, το οποίο χαρακτήρισε έγκλημα προσθέτοντας μάλιστα πως ήταν ο λόγος που τον οδήγησε να ασχοληθεί με την πολιτική.

Ο χαιρετισμός του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

Χαίρετε. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στη Θεσσαλία. Eίμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, μπροστά από τον Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος είναι το πρώτο βήμα μιας μεγάλης προοδευτικής Παράταξης, η οποία μπορεί να κερδίζει και μέσα στην πόλη και μέσα στην Περιφέρεια.

Είναι σημαντικό νομίζω να αρχίσουμε το Αναπτυξιακό μας Συνέδριο με ενός λεπτού σιγή. Kαι μάλιστα να κλείσουμε και τα κινητά για τις ζωές που χάθηκαν εδώ και στις πλημμύρες και σε αυτό το οποίο πολλοί αποκαλούν δυστύχημα, αλλά στην πραγματικότητα είναι έγκλημα, το έγκλημα των Τεμπών.

Όλες οι ζωές, όλων των Ελληνίδων όλων των Ελλήνων είναι ισότιμες, έχουν την ίδια αξία ανεξάρτητα με επωνυμία και οφείλουμε να τις σεβόμαστε ανάλογα. Σας παρακαλώ ενός λεπτού σιγή.



Σας ευχαριστώ πολύ.

Το έγκλημα στα Τέμπη ήταν ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να κατέβω στην πολιτική σε μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας, στηρίζοντας μια Παράταξη η οποία διοίκησε τη χώρα σωστά, μεταξύ του 2015 και του 2019. Για ποιο λόγο; Τότε, αν θυμάστε, έλεγε η νεολαία: «Δεν φταίει η κακιά η ώρα, φταίει η κακιά η χώρα». Θυμάστε; Μέσα σε έναν μήνα από τις 28 του Φλεβάρη πέρσι, ο κ. Μητσοτάκης πάει στον φράχτη στον Έβρο να αλλάξει την ατζέντα, να σπείρει τα χειρότερα ένστικτα της ακροδεξιάς, για να μπορέσει να δώσει ένα νέο έναυσμα εκλογικό, με μια επανεκκίνηση στο κόμμα του προεκλογικά.

Συγχρόνως κατάφερε, χρησιμοποιώντας ακριβούς επικοινωνιολόγους και την τεράστια προπαγάνδα που έχει χτίσει και εδώ χρόνια, να πείσει τη νεολαία ότι όντως δεν ήταν η κακιά η χώρα, η κακιά η χώρα την οποία εκείνος διοικεί εδώ και τεσσεράμισι χρόνια. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν καλύτερα. Αξίζουν μια καλύτερη μεταχείριση και ανταπόκριση από τους κυβερνώντες τους.

Δεν είναι δυνατό να ξεχνάμε. Δεν είναι δυνατό να ξεχνάμε 57 ζωές εκατοντάδες ανθρώπους με τραύματα, να ξεχνάμε τις ζωές που χάθηκαν από αντιπλημμυρικά έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ, ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη αυτή τη στιγμή, πέρα από πρακτική υποστήριξη στις καθημερινές υλικές τους ανάγκες.

Συνάντησα χτες έναν συμπολίτη μας στο Κεραμίδι ηλικίας 104 ετών. Ήταν η δεύτερη φορά που τον συναντούσα. Η πρώτη φορά ήταν τον Σεπτέμβριο στην επίσκεψη που είχα κάνει εδώ, στην Περιφέρεια, όπου τον είχα συναντήσει να κοιμάται πάνω σε τσουβάλια, τότε μετά τις πλημμύρες και χωρίς να μπορεί να πάρει τα φάρμακά του.

Αξίζουμε μια καλύτερη χώρα. Και το θέμα είναι: πώς τη στήνουμε αυτή την καλύτερη χώρα; Πώς σηκώνουμε ανάστημα απέναντι σε μια τεράστια προπαγάνδα, σε μια αλαζονεία, που κι ο ίδιος ο πρωθυπουργός μου λέει στο γραφείο του στη Βουλή «αυτό κρίθηκε στο ζύγι του 41%». Εσείς όταν ξυπνάτε εδώ στη Θεσσαλία, στους αγρότες μας σε όλο τον κόσμο που έχει δει τον χρόνο να παγώνει, με το ζύγι βάζετε το φαγητό στο τραπέζι; Με το ζύγι του 41%;

Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα βαθιά λαϊκό και είναι το μόνο ανεξάρτητο κόμμα στη χώρα μας, κυβερνητικό κόμμα. Αυτή είναι η δύναμή μας. Θα μείνουμε έτσι διότι το κόμμα μας ανήκει στα μέλη του. Και τα μέλη του εξέλεξαν έναν ανεξάρτητο Πρόεδρο, όσο και να μην το θέλει αυτό η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Πέντε μήνες προσπαθούν να δολοφονήσουν τον χαρακτήρα μου και πέντε μήνες το μόνο που καταφέρνουν, είναι να εκθέσουν τον εαυτό τους. Είναι καιρός να σηκώσουμε ανάστημα, όλοι μας!

Υπάρχουν τρεις παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε ως αξιωματική αντιπολίτευση. Η πρώτη είναι νομοθετική παρέμβαση: οι ερωτήσεις που κάνουμε, αυτό το οποίο αναδεικνύουμε στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Βουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο. Το κάνουμε. Πολλές φορές δεν απαντάνε στις ερωτήσεις που κάνουμε. Αλλά το κάνουμε. Πολλές φορές δεν μαθαίνετε ότι το κάνουμε, αλλά το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το αναδεικνύουμε.

Δεύτερον, είναι η επικοινωνιακή ανάδειξη θεμάτων, προβλημάτων, παρατυπιών, όπως θέλετε πείτε το, το οποίο ευτυχώς πλέον έχουμε ένα μεγάλο μεγάφωνο, το οποίο μπορεί να το μεταλαμπαδεύει στον κόσμο. Το κάνουμε.

Και το τρίτο είναι να φτιάξουμε μια εναλλακτική λύση διακυβέρνησης. Όπως έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα, στην άλλη αδικημένη Περιφέρεια της χώρας μας, τη Δυτική Μακεδονία, δεν υπάρχουν καλές ιδέες – κακές ιδέες οι οποίες να έχουν γεννηθεί κομματικά, δηλαδή επειδή ανήκει σε ένα κόμμα μια ιδέα απλά καλά ή κακή. Υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει προτεραιοποίηση.

Οι καλές ιδέες βγαίνουν από την κοινωνία και πρέπει να τις αναδεικνύουμε. Και οι καλές ιδέες μετά γίνονται κυβερνητικό πρόγραμμα, μια εναλλακτική λύση και μακάρι αυτό το Προσυνέδριο να παραγάγει τέτοιες ιδέες και μακάρι αυτές οι ιδέες να μπορούν να υιοθετηθούν από τους κυβερνώντες. Τουλάχιστον να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει μια εναλλακτική λύση.

Οι αγρότες τους οποίους έχω συναντήσει πολλές φορές την τελευταία εβδομάδα, και χτες εδώ στην Περιφέρεια, βιώνουν μια τεράστια αδικία. Πουλούν προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής τους. Δεν μπορούν καν να συναντήσουν την κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις, εκβιαστικές προϋποθέσεις που τους θέτουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι η πρώτη γραμμή της οικονομίας. Σε αυτούς βασιζόμαστε για τη διατροφή μας. Και αντί να μπορούν να έχουν σταθερότητα, βιώνουν μια τεράστια ανασφάλεια. Αυτό δεν είναι δίκαιο και δεν είναι βιώσιμο.

Οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας είναι απολύτως δίκαιες, κοστολογημένες. Και είναι καιρός η κυβέρνηση αντί να δίνει ψίχουλα και να κερδίζει χρόνο, επιτέλους να υιοθετήσει τα αυτονόητα.

Έχουμε πολλά θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε ενδελεχώς σήμερα, έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Έχουμε συζήτηση για την ανθεκτικότητα της Περιφέρειας, για τη δημόσια Παιδεία. Σήμερα το πρωί έκανα μια ανάρτηση για τη δημόσια Παιδεία, γιατί το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση επιτρέπει και franchise πανεπιστήμια. Το άκρον άωτον της διαπλοκής!

Σας το έλεγα, «σας κοροϊδεύει». Δυο λέξεις λέει, «e-franchise». Δυο λέξεις όλη η κοροϊδία και όλη η διαπλοκή του κόσμου. Αντί να αναπτύσσουμε τα διαμάντια, τα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια τα οποία έχουμε, να μπορούμε να στηρίξουμε τα ξενόγλωσσα προγράμματα τα οποία έχουν και υστερούν, να κάνουμε συμπράξεις με ξένα πανεπιστήμια, να φέρουμε δωρεές εδώ στα δημόσια πανεπιστήμια αντί σε ιδιωτικά business Πανεπιστήμια… Επιτέλους, πού είναι η κοινή λογική σε αυτή τη χώρα;

Πόση προπαγάνδα πλέον χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να κυβερνήσει με τη δική του πελατειακή ατζέντα, ενάντια στη λαϊκή βούληση και στην κοινή λογική;

Θα παρουσιάσουμε ένα νέο μοντέλο συνεργατισμού, ένα νέο παραγωγικό μοντέλο γεωργίας, θα συζητήσουμε για την επιχειρηματικότητα, την ψηφιακή νέα οικονομία, την κοινωνική οικονομία. Θα συζητήσουμε επίσης για δίκτυα και υποδομές. Το κόμμα μας όταν ήταν κυβέρνηση παρέδωσε και χάρτες και πολύ υλικό, το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έβαλε στο συρτάρι, όπως έβαλε και πάρα πολλά πράγματα.

Και φυσικά θα μιλήσουμε για τη δημόσια Υγεία. Ό,τι πάνε να κάνουν στα πανεπιστήμια τώρα, ήδη το έχουν πετύχει στην Υγεία. Ιδιωτικές κλινικές αλιεύουν ασθενείς και τους κάνουν πελάτες, αντί να επενδύσουμε στη δημόσια Υγεία και να τη στελεχώσουμε.

Υπάρχει εναλλακτική λύση και για τη χώρα και για την περιφέρεια και για την κοινωνία. Αυτή αρχίζει εδώ. Περιφέρεια – Περιφέρεια, απ' όλη την κοινωνία με ένα κόμμα, το οποίο δεν λογοδοτεί σε κανέναν, παρά στην κοινωνία.

Σας ευχαριστώ πολύ.

