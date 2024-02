Οικονομία

Αγρότες: Τα 15 μέλη της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μαξίμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων από τα μπλόκα ανά την Ελλάδα, Απο ποιες περιοχές προέρχονται οι 15 αγρότες.

-

Ανακοινώθηκαν οι αγρότες που θα συμμετέχουν στην 15μελή επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από συνολικά 15 μέλη. Ειδικότερα, 6 από Έβρο και Μακεδονία, 6 από Θεσσαλία, 2 από Στερεά Ελλάδα και 1 από Πελοπόννησο.

Από την Μακεδονία και την Θράκη οι 6 εκπρόσωπο είναι: δύο από Σέρρες, ένας από την Θεσσαλονίκη, ένας από τον Έβρο, ένας από την Πέλλα και ένας από την Χαλκιδική.

Αναλυτικά τα ονόματα των 15 αγροτών:

Αλειφτήρας Σωκράτης

Διαμαντόπουλος Διαμαντής

Καναβίδης Κων/νος

Κεφαλάς Σάββας

Κούτρας Νίκος

Λυγδής Χρήστος

Μαρούδας Ρίζος

Παναγής Γιάννης

Πάντζιος Χρήστος

Παπαγιαννούλης Ευάγγελος

Σδράλης Γιάννης

Σιδηρόπουλος Γιώργος

Τζέλλας Κώστας

Τσιπέλης Χρήστος

Χατζηπαραδείσης Κώστας

Οι αγρότες τηρούν στάση αναμονής, λένε πως σε ένδειξη καλής θέλησης δεν κλιμακώνουν τις δράσεις τους πριν την συνάντηση της Τρίτης, καθώς περιμένουν τις απαντήσεις στα αιτήματα τους που θα φανεί αν θα ικανοποιήσουν ή όχι τους διαμαρτυρόμενους σε όλα τα μπλόκα για να φανεί το μέλλον και το είδος των κινητοποιήσεων. Το μεσημέρι του Σαββάτου, αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό «άνοιγμα» των διοδίων στην γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου για να περνούν χωρίς καταβολή αντιτίμου τα οχήματα Από την πλευρά της, η Κυβέρνηση δηλώνει με κάθε αφορμή την διάθεση για διάλογο και για στήριξη στους διαμαρτυρόμενους στο μέτρο των δημοσιονομικών περιθωρίων που υπάρχουν, αλλά και με τρόπο ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα αιτήματα από άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές κατηγορίες που δεν θα μπορούν να ικανοποιηθούν έστω εν μέρει, στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, είχε σύσκεψη με όλους τους εμπλεκόμενους, με τον πρωτογενή τομέα φορείς, όπως αγροτοσυνδικαλιστές, συνεταιριστές, εκπροσώπους επιστημονικών φορέων όπως τον ΕΛΓΑ και εκπρόσωπους της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη. Ο Υπουργός υπεραμύνθηκε του διαλόγου και επεσήμανε για ακόμη μία φορά, ότι «δεν είμαστε απέναντι, είμαστε στην ίδια πλευρά της όχθης και πασχίζουμε για το καλύτερο των ανθρώπων που δουλεύουν κάτω από αντίξοες συνθήκες» ενώ πρόσθεσε ότι «ξέρουμε πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και τοπικά και εθνικά αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για το λόγο αυτό δουλεύουμε συντονισμένα όλοι μαζί». Ανάμεσα στα ζητήματα που τέθηκαν στον κ. Αυγενάκη, ήταν μεταξύ άλλων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι τιμές προϊόντων όπως πχ το γάλα, οι επιδοτήσεις, το μεταφορικό ισοδύναμο αλλά και το αίτημα η Κρήτη να αντιμετωπιστεί ως νησιωτική περιοχή.

Μαρινάκης: Δεν θα γίνει καμία διακοπή ρεύματος στους αγρότες της Θεσσαλίας Στο ζήτημα των αγροτών αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας την βούληση της κυβέρνησης για διευκόλυνση των αγροτών, με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στην πράξη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εξετάζουμε την εμπροσθοβαρή επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Δεν θα γίνει καμία διακοπή ρεύματος στους αγρότες της Θεσσαλίας. Η κυβέρνηση δεν ανεβαίνει στα τρακτέρ, αντιμετωπίζει τα προβλήματα στην πράξη», αφήνοντας αιχμές για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο οποίος την Παρασκευή, ανέβηκε σε τρακτέρ και κάλεσε τους αγρότες στην Καρδίτσα και στην Λάρισα να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αξαπολύοντας πυρά κατά του Πρωθυπουργού. Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ακόμη ότι «Μετά τη συζήτηση που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό και τα δημοσιονομικά δεδομένα, να δοθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να μπορέσουν να έχουν μία ρευστότητα και μία διευκόλυνση. Είναι δεδομένος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για τρίτη χρονιά θα φτάσει τα 82 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες ημέρες θα δούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως μας υποδείξουν και από το αρμόδιο υπουργείο». Το Σάββατο, στο Περιφερειακό Συνέδριο Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασσελάκης είπε, μεταξύ άλλων, «Οι αγρότες τους οποίους έχω συναντήσει πολλές φορές την τελευταία εβδομάδα, και χτες εδώ στην Περιφέρεια, βιώνουν μια τεράστια αδικία. Πουλούν προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής τους. Δεν μπορούν καν να συναντήσουν την κυβέρνηση χωρίς προϋποθέσεις, εκβιαστικές προϋποθέσεις που τους θέτουν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι η πρώτη γραμμή της οικονομίας. Σε αυτούς βασιζόμαστε για τη διατροφή μας. Και αντί να μπορούν να έχουν σταθερότητα, βιώνουν μια τεράστια ανασφάλεια. Αυτό δεν είναι δίκαιο και δεν είναι βιώσιμο. Οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους μας είναι απολύτως δίκαιες, κοστολογημένες. Και είναι καιρός η κυβέρνηση αντί να δίνει ψίχουλα και να κερδίζει χρόνο, επιτέλους να υιοθετήσει τα αυτονόητα».



Ειδήσεις σήμερα:

Κάλυμνος: Γυναικολόγος ξέχασε το κεφάλι εμβρύου στην κοιλιά εγκύου!

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Τα εκρηκτικά, οι ΟΥΚαδες και η Greek Mafia (εικόνες)