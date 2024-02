Κοινωνία

Φάληρο: Σταμάτησαν ταξί και το έκλεψαν

Κλοπή ταξί σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Φάληρο. Πώς έγινε το περιστατικό.

Τέσσερα άτομα έκλεψαν ένα ταξί, το βράδυ της Παρασκευής από το Παλαιό Φάληρο. Το περιστατικό έγινε όταν, τα τέσσερα άτομα σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί, στην οδό Νηρηίδων, λίγο πριν από τις 23:00.

Τα τέσσερα άτομα μπήκαν στο όχημα, χτύπησαν τον οδηγό, τον πέταξαν έξω και έφυγαν με το όχημα.

Λίγο αργότερα και ενώ είχε δηλωθεί η κλοπή το ταξί βρέθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Λεωνίδου στην Ομόνοια.

Μέσα βρισκόταν ένα άτομο που πάτησε γκάζι και τελικά έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και ακινητοποιήθηκε.

Συνελήφθη ο οδηγός, ένας Τούρκος 31 ετών.

