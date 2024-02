Αθλητικά

Εθνική Πόλο Γυναικών - Ντόχα: Η Ελλάδα απέκλεισε εύκολα το Καζακστάν

Εύκολη και συντριπτική ήταν η νίκη της Εθνικής Πόλο Γυναικών στην Ντόχα.

Αναμενόμενα εύκολο ήταν το έργο της εθνικής υδατοσφαίρισης των γυναικών, στο πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι της για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέτριψε 24-5 το αδύναμο Καζακστάν και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου την Δευτέρα (12/2, 19:30) περιμένει η Ιταλία, στο κατά τεκμήριο σημαντικότερο ματς του τουρνουά.

Το σημερινό ματς δεν έκρυβε καμία δυσκολία για την ελληνική ομάδα, ούτε μπορεί να χρησιμεύσει για εξαγωγή συμπερασμάτων, αφού η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Η Ελενα Ξενάκη έκανε ό,τι ήθελε στα 2μ., έχοντας δύο γκολ και δύο κερδισμένα πέναλτι στα πρώτα τέσσερα λεπτά του αγώνα, και η εθνική προηγήθηκε 4-1 και 8-2 στο τέλος της εναρκτήριας περιόδου. Οι αλλαγές και οι δοκιμές της Αλεξίας Καμμένου (χρησιμοποίησε για κάποιο διάστημα και τις τρεις φουνταριστές ταυτόχρονα) και τα συνεχή επιθετικά φάουλ των υποδείκνυαν οι διαιτητές «χάλασαν» λίγο το ρυθμό των διεθνών, αλλά το Καζακστάν είχε πολύ μεγάλο έλειμμα φυσικής κατάστασης. Στην τρίτη περίοδο (μετά από εξέταση του βίντεο) αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση η Τσόι, για χτύπημα στη Μυριοκεφαλιτάκη, και η ελληνική ομάδα βρέθηκε να αγωνίζεται για τέσσερα λεπτά με παίκτρια παραπάνω. Στο διάστημα αυτό η εθνική πέτυχε άλλα τέσσερα γκολ και «εκτόξευσε» τη διαφορά στο +15 (18-3), για να φτάσει χαλαρά στο τελικό 24-5.

Σκόραραν όλες οι παίκτριες γηπέδου της ελληνικής ομάδας, ενώ Σταματοπούλου και Διαμαντοπούλου μοιράστηκαν από ένα ημίχρονο κάτω από τα δοκάρια.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο το τυπικά γηπεδούχο Καζακστάν): 2-8, 0-4, 1-7, 2-5

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Β. Πλευρίτου (πέναλτι), 0-2 Νίνου (περιφέρεια), 0-3 Ξενάκη (κόντρα), 1-3 Μίρσινα (π.π.), 1-4 Ξενάκη (φουνταριστός), 2-4 Νοβίκοβα (μπάσιμο), 2-5 Ελευθεριάδου (περιφέρεια), 2-6 Τριχά (κόντρα), 2-7 Νίνου (π.π.), 2-8 Β. Πλευρίτου (π.π.), 2-9 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 2-10 Ελευθ. Πλευρίτου (κόντρα), 2-11 Ελληνιάδη (π.π.), 2-12 Ασημάκη (φουνταριστός), 3-12 Τσόι (περιφέρεια), 3-13 Νίνου (πέναλτι), 3-14 Μυριοκεφαλιτάκη (φουνταριστός), 3-15 Γιαννοπούλου (πέναλτι), 3-16 Χυδηριώτη (π.π.), 3-17 Νίνου (π.π.), 3-18 Τριχά (π.π.), 3-19 Ασημάκη (φουνταριστός), 3-20 Ελληνιάδη (πέναλτι), 4-20 Βορόντσοβα (περιφέρεια), 4-21 Ασημάκη (π.π.), 4-22 Β. Πλευρίτου (κόντρα), 4-23 Ξενάκη (φουνταριστός), 4-24 Μυριοκεφαλιτάκη (π.π.), 5-24 Κάπλουν (π.π.).

Η εθνική είχε 9/13 με παίκτρια παραπάνω, 4/5 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια, 5 από θέση φουνταριστού και 4 στην κόντρα.

Το Καζακστάν είχε 2/6 με παίκτρια παραπάνω, 0/1 πέναλτι, 2 γκολ από την περιφέρεια και 1 με μπάσιμο.

Αποβλήθηκε χωρίς αντικατάσταση η Τσόι, 5΄38΄΄ πριν το τέλος του τρίτου οκταλέπτου. Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Χριτάνκοβα (3΄07΄΄ πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου), η Ελευθ. Πλευρίτου (2΄30΄΄ πριν το τέλος της τρίτης περιόδου) και η Πότσινοκ (7΄43΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα).

Διαιτητές: Κάεσλερ (Αυστραλία), Τσενγκ (Σινγκαπούρη)

Οι συνθέσεις:

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (Μαρίνα Πέρτσεβα): Κολεσνιτσένκο, Πότσινοκ, Γκλούχοβα, Κάπλουν 1, Ραχμάνοβα, Νοβίκοβα 1, Ρούντνεβα, Χριτάνκοβα, Μίρσινα 1, Τσόι 1, Μαρτινένκο, Ντρουζίνινα, Βορόντσοβα 1

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 1, Ξενάκη 3, Ασημάκη 3, Νίνου 4, Β. Πλευρίτου 3, Γιαννοπούλου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Σταματοπούλου, Ελληνιάδη 2, Τριχά 2

** Η Ιωάννα Χυδηριώτη έκανε το ντεμπούτο της στη φετινή διοργάνωση, ξεπερνώντας ένα πρόβλημα υγείας που της στέρησε τη συμμετοχή στα τρία παιχνίδια της Α΄ φάσης. Εκτός 13άδας έμεινε η Μαργαρίτα Πλευρίτου (αρχηγός δηλώθηκε η αδελφή της, Ελευθερία), καθώς και η Μαρία Πάτρα.

** Νωρίτερα, το πρώτο νοκ-άουτ ματς του προγράμματος, η κάτοχος του τίτλου Ολλανδία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι στην Κίνα, η οποία εμφανίστηκε μεταμορφωμένη σε σχέση με την Α΄ φάση, όπου γνώρισε βαριές ήττες από Ελλάδα και Ισπανία. Οι «οράνιε» επικράτησαν τελικά με 16-14 και πέρασαν στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσουν την Ουγγαρία.

