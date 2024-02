Ηράκλειο - Νικόλας: Θρήνος στην κηδεία του (εικόνες)

Τοπικά Νέα

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συνέρρευσαν βουβοί στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης για να αποχαιρετήσουν τον δίχρονο Νικόλα.

-

Θρήνος και σπαραγμός στις Αγίες Παρασκιές για τον μικρό Νικόλα, το μικρό αγοράκι που δεν άντεξε τα βαριά τραύματα που είχε υποστεί στο τρομακτικό τροχαίο της Λυγαριάς στις 28 Ιανουαρίου. Ουρλιαχτά από τους γονείς, με μπαλωθιές το στερνό αντίο από συγγενείς του άτυχου 2χρονου αγοριού.

Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί συνέρρευσαν βουβοί στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης για να αποχαιρετήσουν τον δίχρονο Νικόλα και να συμπαρασταθούν στην χαροκαμένη οικογένειά του που δέχθηκε διπλό και σκληρό χτύπημα από τη μοίρα.

Το κλίμα παρά πολύ βαρύ, ο κόσμος δακρυσμένος με λουλούδια στα χέρια, καταρρακωμένη η οικογένεια του μικρού αγοριού. Τον μικρό Νικόλα αποχαιρέτησαν και οι δασκάλες του από τον παιδικό σταθμό όπου πήγαινε το παιδί.

Η σορός του μικρού αγοριού βρισκόταν στην εκκλησία από τις 2 μετά το μεσημέρι, ενώ η εξόδιος ακολουθία εψάλη στις 3.

Πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για την τραγωδία που συντελέστηκε στους δρόμους της Κρήτης. Ο αδικοχαμένος μικρούλης είχε τραυματιστεί βαρύτατα στο τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην περιοχή της Λυγαριάς. Η γιαγιά του, η 59χρονη Μαρία Καραμανιά-Αυγουστάκη, που ήταν και η οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου έφυγε από τη ζωή λίγες ώρες μετά το τροχαίο.

Ο μικρός Νικόλας πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για μέρες στην Εντατική Παίδων του ΠΑΓΝΗ, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε.

Θα πρέπει να σημειωθεί, όπως έχει ήδη γράψει το Cretalive, ότι μετά και τον θάνατο του παιδιού, το κατηγορητήριο σε βάρος του 38χρονου Σύρου αναμένεται να αλλάξει και πλέον ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ακόμα και ποινή ισόβιας κάθειρξης, όπως προβλέπει το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: cretalive.gr

