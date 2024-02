Κοινωνία

Ομόφυλα ζευγάρια - ΕΛΑΣ: Απαγόρευση συγκέντρωσης στο Σύνταγμα

Για ποιον λόγο πήρε αυτή την απόφαση η ΕΛ.ΑΣ. Διαβάστε την ανακοίνωση της.

Σε απαγόρευση αντι-συγκέντρωσης στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος από μέλη της συλλογικότητας «Καμία Ανοχή», προέβη η ΕΛΑΣ, καθώς δεν ενημέρωσαν τις τοπικές αστυνομικές αρχές και επειδή εγκυμονεί κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Υπενθυμίζεται ότι, στις 15:00 το μεσημέρι, είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος που διοργανώνεται από την “Εστία Πατερικών Μελετών” και στην οποία αναμένεται να δώσουν το παρών και μέλη των “Σπαρτιατών”.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Ανακοινώνεται ότι με απόφαση του Διευθυντή Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την 11-2-2024 και ώρα 10:30 στην Πλατεία Συντάγματος από μέλη της συλλογικότητας «Καμία Ανοχή» η οποία έχει εξαγγελθεί ενάντια σε προγραμματισμένη συνάθροιση που έχει γνωστοποιηθεί νομίμως σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρα του Ν.4703/2020 και του Π.Δ. 73/2020 και από ώρα 06:00’ της 11-2-2024 έως 23:59’ της 11-2-2024 κάθε δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης σχετικής με την ανωτέρω «αντισυνάθροιση» στο αστικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς-λεωφόρους:

Λεωφ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφ. Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπ. Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Αμβρ. Φραντζή – Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού – Λαγουμιτζή – Π. Τσαλδάρη – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλ. Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφ. Αλεξάνδρας.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, αφενός, καθώς οι οργανωτές δεν γνωστοποίησαν στην κατά τόπο Αστυνομική Αρχή, την πρόθεσή τους να καλέσουν το ευρύ κοινό να συμμετάσχει, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ως οφείλουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 & 2 του Ν.4703/2020 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, κι ως εκ τούτου δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία της ισχύουσας νομοθεσίας περί δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και αφετέρου από τη διεξαγωγή της εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην συγκεκριμένη περιοχή, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων του σημείου πραγματοποίησής της.

