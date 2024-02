Τεχνολογία - Επιστήμη

“Artemis”: Ο Γιάννης Δαγκλής στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για το διαστημικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει πλέον και η χώρα μας.

Του Νικόλα Βαφειάδη

Ιστορικό βήμα είναι για την Ελλάδα είναι η υπογραφή των Συμφωνιών “Artemis” με τις ΗΠΑ, για την εξερεύνηση του Διαστήματος. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Ελλάδα.

«Η Συμμαχία μας τώρα θα είναι ισχυρότερη με την Ελλάδα. Είναι ένα σημαντικό μέλος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, όπου βοηθάει στην κατασκευή της επόμενης γενιάς τεχνολογιών επικοινωνίας, ώστε λαοί σε όλο τον πλανήτη να μοιράζονται πληροφορίες πιο ελεύθερα και πιο ασφαλώς. Και η θέση της Ελλάδας είναι ηγετική στη χρήση μικρών δορυφόρων για να παρακολουθούμε το περιβάλλον της Γης μας και να βελτιώσουμε την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε κατά την υπογραφή της συμφωνίας ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είπε ότι, «είναι σημαντικό ότι σήμερα υπογράφουμε τις συμφωνίες “Artemis” με στόχο να είμαστε μαζί όχι μόνο στη Γη αλλά και στο Διάστημα».

Το πρόγραμμα “Artemis”, για την επιστροφή μέχρι το 2026 του ανθρώπου στη Σελήνη, η οποία στο μέλλον θα αποτελέσει την πύλη για την κατάκτηση του Διαστήματος, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017. Τον Νοέμβριο του 2022 έγινε η εκτόξευση του “Artemis 1”, που σημαδεύτηκε από ποσοστό επιτυχίας 99,97%, το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτευχθεί σε διαστημική πτήση. Μπήκε σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη και επέστρεψε με ασφάλεια στη Γη.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, Γιάννης Δαγκλής, εξήγησε στον ΑΝΤ1 πως, «οι συμφωνίες “Artemis”, αποτελούν φάρο συνεργασίας, που προσφέρει έναν οδικό χάρτη για το μέλλον, όπου η ανθρωπότητα ενώνεται για την εξερεύνηση του Διαστήματος υιοθετώντας την ειρήνη και την πρόοδο».

Σύμφωνα με τον τελευταίο προγραμματισμό, το “Artemis 2” θα μεταφέρει τον Σεπτέμβριο του 2025 το πρώτο πλήρωμα γύρω από τη Σελήνη, ανάμεσά τους ένας Αφροαμερικανός και μια γυναίκα αστροναύτης. Έναν χρόνο αργότερα το “Artemis 3” θα προσσεληνωθεί για πρώτη φορά κοντά στον Νότιο Πόλο του Φεγγαριού, ενώ το “Artemis 4” θα πάει το 2028 στον σεληνιακό διαστημικό σταθμό που θα έχει κατασκευασθεί και θα λέγεται Gateway, δηλαδή Πύλη.

«To Gateway είναι μια πολύ σημαντική συνιστώσα του προγράμματος “Artemis”. Θα είναι πολύ συνοπτικά ένας διαστημικός σταθμός σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, μέσω του οποίου θα πηγαίνουν οι αποστολές στη Σελήνη», είπε ο Γιάννης Δαγκλής.

Επόμενος σταθμός θα είναι ο πλανήτης Άρης.

«Οι εκτοξεύσεις προς τον Άρη σίγουρα θα είναι, για τεχνικούς λόγους, πιο εύκολες από την επιφάνεια της Σελήνης. Για να γίνει αυτό το εγχείρημα πιο εύκολο, υπάρχει το πλάνο, το σχέδιο να χρησιμοποιηθούν και πρώτες ύλες που υπάρχουν στην επιφάνεια της Σελήνης», κατέληξε ο πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος.

Για να διασφαλισθούν αυτές οι πρώτες ύλες, θα έχει γίνει σειρά πειραμάτων από τους αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης.

