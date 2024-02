Κόσμος

Κάρολος: Το πρώτο μήνυμα στους πολίτες μετά την διάγνωση για καρκίνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο βασιλιάς της Βρετανίας στην πρώτη δήλωση του, μετά την ανακοίνωση ότι έχει προσβληθεί από καρκίνο και ήδη ξεκίνησε θεραπείες.

-

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ' της Βρετανίας εξέδωσε το Σάββατο ανακοίνωση στην οποία εκφράζει ευγνωμοσύνη για τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβε μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου για τα πολλά μηνύματα υποστήριξης και τις ευχές που έλαβα τις τελευταίες ημέρες», αναφέρει στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή του μετά τη δημοσιοποίηση του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει.

Χαρακτήρισε επίσης ενθαρρυντικό ότι η δημοσιοποίηση της διάγνωσής του συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και στην προώθηση του έργου των οργανισμών που στηρίζουν τους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

«Ο θαυμασμός που ανέκαθεν έτρεφα για την άοκνη φροντίδα και αφοσίωσή τους είναι ακόμη μεγαλύτερος λόγω της προσωπικής μου εμπειρίας», συμπληρώνει ο βρετανός μονάρχης.