Κοινωνία

Χίος: Η επιχείρηση του Λιμενικού στο τάνκερ με τους όμηρους επιθεωρητές (βίντεο)

Το πλήρωμα κρατούσε ομήρους και δύο αλλοδαπούς. Δείτε την επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων του ΛΣ και μάθετε τα πάντα για αυτήν την περίεργη υπόθεση.

Το Λιμενικό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο τάνκερ στη Χίο, ο πλοίαρχος του οποίου συνελήφθη καθώς ναυτολόγησε τρεις επιθεωρητές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, έναν Έλληνα και δύο υπηκόους Φιλιππίνων.

Πρόκειται για μία περίεργη ιστορία ομηρίας τριών επιθεωρητών, ενός Έλληνα και δύο Φιλιππινέζων που εξελίχθηκε στη Χίο. Το δεξαμενόπλοιο που εντοπίστηκε στα νότια του νησιού και οδηγήθηκε από το Λιμενικό Σώμα στο αγκυροβόλιο, επρόκειτο να αγοραστεί από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων στη Σμύρνη αλλά κρατήθηκε από τις αρχές για οφειλές.

Ωστόσο, ο πλοίαρχος του πλοίου ναυτολόγησε χωρίς τη συγκατάθεσή τους τρεις επιθεωρητές και με τη δικαιολογία ότι θα μεταβεί σε γειτονικό αγκυροβόλιο, σάλπαρε για την Αίγυπτο και εντοπίστηκε από τους λιμενικούς στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή της Χίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσυμφωνήθηκε η αγορά ενός δεξαμενόπλοιου από εταιρεία ελληνικών συμφερόντων. Το προσύμφωνο υπεγράφη στην Αίγυπτο και το πλοίο απέπλευσε με προορισμό το λιμάνι της Σμύρνης παρουσία των τριών επιθεωρητών εκ των οποίων οι δύο Φιλιππινέζοι, καπετάνιος και Α΄Μηχανικός και ο Έλληνας επίσης μηχανικός. Στη Σμύρνη θα έμπαιναν οι τελικές υπογραφές της αγοραπωλησίας.

Στο λιμάνι της Σμύρνης όμως, το πλοίο κατασχέθηκε λόγω οφειλών ενός εκατομμυρίου δολαρίων της πλοιοκτήτριας εταιρείας και πριν περάσει σε ελληνικά χέρια. Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου όφειλε να αποβιβάσει τους τρεις επιθεωρητές, που είχε στείλει ο αγοραστής, όμως αντ’ αυτού με πλαστά έγγραφα τους ναυτολόγησε ως λαδάδες και καθαριστές. Τους κράτησε στις καμπίνες τους και τους απαγόρευσε την έξοδο από το πλοίο. Και με τη δικαιολογία ότι θα πλεύσει σε κοντινό λιμάνι το δεξαμενόπλοιο απέπλευσε με ρότα προς την Αίγυπτο.



Όμως, ο Έλληνας ναυτικός ήρθε σε επαφή με το ΚΕΠΙΧ, κέντρο επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας, και η αντίδραση ήταν άμεση καθώς ενημερώθηκε η Εισαγγελέας και πλωτό του Λιμενικού άρχισε περιπολία στην θαλάσσια περιοχή, εντοπίζοντας το δεξαμενόπλοιο νότια της Χίου. Δόθηκε εντολή στον πλοίαρχο να το φέρει στο λιμάνι της Χίου, όπου και αγκυροβόλησε το πρωί του Σαββάτου (10/2).

Οι τρεις επιθεωρητές που έπεσαν θύματα αρπαγής, είναι καλά στην υγεία τους. Όπως προέκυψε από την ανάκριση όντως τους ναυτολόγησαν χωρίς την συγκατάθεση τους αλλά δεν τους είχαν κλειδωμένους. Έγινε κανονικά η σύλληψη του πλοιάρχου. Η εισαγγελέας αποφάσισε για τον καπετάνιο: αρπαγή (άρθρο 322 του ΠΚ).

Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού:

"Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Χίου, για καταγγελία απαγωγής ημεδαπού επιβαίνοντα σε δεξαμενόπλοιο σημαίας Παλάου. Το Δ/Ξ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ν.μ. δυτικά της Χίου, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό την Αίγυπτο, με συνολικά δεκαπέντε επιβαίνοντες.

Αμέσως στην περιοχή μετέβη περιπολικό πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο γνωστοποίησε στο δεξαμενόπλοιο να αλλάξει πορεία με κατεύθυνση το αγκυροβόλιο της Χίου, έπειτα από εντολή της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χίου. Με τον κατάπλου του Δ/Ξ πλοίου στο αγκυροβόλιο, επιβιβάστηκαν σε αυτό στελέχη του γραφείου ασφάλειας και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών της Λιμενικής Αρχής Χίου για τη διενέργεια νηοψίας, με αρνητικά αποτελέσματα, ενώ δύο ακόμα αλλοδαποί επιβαίνοντες δήλωσαν την αρπαγή τους.

Στη συνέχεια, τα τρία άτομα που δήλωσαν την αρπαγή τους, ο Πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός του πλοίου καθώς και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιβιβάστηκαν σε Ε/Γ-Λάντζα και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χίου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο Πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου για παράβαση του άρθρου 322 Π.Κ. ¨Αρπαγή¨, ενώ απάγορεύτηκε ο απόπλους του Δ/Ξ λόγω ελλιπής σύνθεσης."