Ισπανία: Αγρότες και οδηγοί φορτηγών συγκρούστηκαν με αστυνομικούς (βίντεο)

Συνεχίζονται οι δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ισπανία. Πολιορκούν την Μαδρίτη και μεγάλες πόλεις, ασκώντας πίεση για τα αιτήματα τους.

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες Σάββατο στη Μαδρίτη όταν αστυνομικοί συγκρούστηκαν με αγρότες και οδηγούς φορτηγών που επιχείρησαν να αποκλείσουν κεντρική οδική αρτηρία της ισπανικής πρωτεύουσας.

Αντιπροσωπείες συνδικαλιστικών ενώσεων που εκπροσωπούν οδηγούς φορτηγών και αγρότες συγκεντρώθηκαν σε χώρο στάθμευσης κοντά στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης, φορώντας κίτρινα γιλέκα, ανεμίζοντας ισπανικές σημαίες και φωνάζοντας «Ζήτω η Ισπανία». Διαμαρτυρόμενοι για τους περιβαλλοντικούς κανόνες, τη γραφειοκρατία και την υψηλή φορολογία, ψήφισαν να συντονίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να ενώσουν στο εξής τις δυνάμεις τους.

???? #Spain is now shooting their own #Farmers with rubber bullets.#British proxy war against #Russia, in #Ukraine at the expense of #European Union taxpayers, can end only in one way???>? pic.twitter.com/B7896SKEW4