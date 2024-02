Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε Χρόνια Πολλά. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Βλασίου Ιερομάρτυρος (†316).

Οσιωτάτης βασιλίσσης Θεοδώρας (†867).

Νεομάρτυρος Γεωργίου του Σέρβου (†1515).

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Βλάσιος, Βλάσης, Βλάσος, Βλασία, Βλασούλα, Θεοδώρα, Θοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Αυγή, Αυγούλα

Ανατολή ήλιου: 07:20 - Δύση ήλιου: 17:58

Σελήνη 1.7 ημερών

O άγιος Βλάσιος έζησε στο χρόνια του αυτοκράτορα Λικίνιου. Σπούδασε ιατρική, όμως την επιστήμη του δεν την εξάσκησε ως επάγγελμα αλλά ως αγαθοεργία. Παράλληλα μελετούσε ασταμάτητα την Αγία Γραφή. Η Εκκλησία επιβραβεύοντας την όλη του παρουσία και προσφορά, τον δέχθηκε στις τάξεις του κλήρου και τελικά τον ανέδειξε επίσκοπο Σεβαστείας. Λίγο αργότερα ο άγιος εγκατέλειψε τη επισκοπή του και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του σε ένα σπήλαιο, όπου αφιερώθηκε στην προσευχή και την άσκηση. Όταν αργότερα ξέσπασε διωγμός κατά των χριστιανών, ο ασεβής έπαρχος Αγρικόλας, διέταξε τη σύλληψη του αγίου, ο οποίος μετά από φρικτά βασανιστήρια αποκεφαλίστηκε.

Η αγία Θεοδώρα η Αυγούστα γεννήθηκε στη Έδεσσα της Παφλαγονίας από ευσεβείς γονείς, τον δρουγγάριο Μαρίνο και την ενάρετη Θεοκτίστη. Διακρινόταν για την ευλάβειά της και την αφοσίωσή της προς την ορθοδοξία. Το 830 παντρεύτηκε το βασιλιά Θεόφιλο, ο οποίος ήταν εικονομάχος και όταν το 842 εκείνος εκοιμήθη, η Θεοδώρα ανέλαβε την εποπτεία του ανήλικου γιου της Μιχαήλ. Αμέσως συνεκάλεσε Σύνοδο η οποία απεφάσισε την αναστήλωση των αγίων εικόνων. Αργότερα όμως ο ίδιος ο γιος της Μιχαήλ και ο αδελφός της Βάρδας διέταξαν τον εγκλεισμό της, μαζί με τις θυγατέρες της, στην Μονή Γαστρίων. Εκεί η Θεοδώρα αφοσιώθηκε στην προσευχή και στη μελέτη της Αγίας Γραφής. Εκοιμήθη οσιακά, το δε λείψανό της ευρίσκεται στο ναό της Παναγίας Σπηλαιωτίσσης στην Κέρκυρα.

Πηγή: ecclesia.gr

