Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της εβδομάδας και το... μέγα πάθος! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

Για εβδομάδα με μπερδέματα και μεγάλα πάθη έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα συνομιλώντας με την Μπέττυ Μαγγίρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Ως προς τις προβλέψεις για την νέα εβδομάδα, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «θα έχει πολύ έρωτα, καθώς η Αφροδίτη θα αγγίξει τον Πλούτωνα», ενώ σημείωσε ότι «ο Ερμής στις 16 Φεβρουαρίου κάνει τετράγωνο με τον Ουρανό, που σημαίνει ότι οι συμφωνίες δεν θα κλείνουν, οπότε αφήνουμε να περάσει η εβδομάδα αυτή, χωρίς να υπογράψουμε συμβόλαια και να κάνουμε συμφωνίες».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «στις 13 του μηνός είναι μια καλή και ερωτική ημέρα. Ο Άρης που είναι ο θεός του πολέμου, είναι και του σεξ, ακουμπάει τον Πλούτωνα και φέρνει αναστατώσεις σε όλα τα επίπεδα. Η συμμετοχή του Πλούτωνα φέρνει μεγάλο πάθος και εντάσεις που θα προκύψουν στα μέσα της εβδομάδας, αυτό αφορά όλον τον κόσμο και όλες τις πτυχές της ζωής μας».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα, έχοντας κοντά της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

Ειδήσεις σήμερα:

Τάγκι Ασκάρ: Καταδύτης 100 ετών έκανε βουτιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (βίντεο)

Χίος: Η επιχείρηση του Λιμενικού στο τάνκερ με τους όμηρους επιθεωρητές (βίντεο)

Κάρολος: Το πρώτο μήνυμα στους πολίτες μετά την διάγνωση για καρκίνο