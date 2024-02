Κόσμος

Τουρκία - Αμερικανός Πρέσβης: Μεγάλο βήμα η έγκριση F-16 για Τουρκία (βίντεο)

Το μήνυμα του αμερικάνου πρέσβη στην Τουρκία για την πώληση των F-16. Πως το εξέλαβαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αναφέρεται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κογκρέσο για την έγκριση της πώλησης των αεροσκαφών F16 στην Τουρκία.

Η προθεσμία 15 ημερών για την υποβολή ενστάσεων στο επίσημο αίτημα της κυβέρνησης για την πώληση στην Τουρκία 40 νέων μαχητικών και κιτ αναβαθμίσεων και εξοπλισμού για 79 αεροσκάφη του υφιστάμενου τουρκικού στόλου F-16 έληξε χωρίς εμπόδια.

Στο μήνυμα του ο Αμερικανός διπλωμάτης σημειώνει στο Χ: «Η απόφαση του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα να εγκρίνει την απόκτηση 40 νέων και 79 αναβαθμισμένων αεροσκαφών F-16 από την Τουρκία είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Ο στόλος των F-16 της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την ισχύ του ΝΑΤΟ, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαλειτουργικότητα μεταξύ των συμμάχων».

#BuyukelciFlake: “Kongre’nin bu hafta, Turkiye’nin 40 yeni ve 79 modernize edilmis F-16 ucag? sat?n almas?n? onaylama karar? ileriye dogru at?lm?s onemli bir ad?md?r. Turkiye’nin F-16 filosu, NATO’nun gucu ac?s?ndan hayati onem tas?makta, Muttefikler’in gelecekte birlikte… pic.twitter.com/4r8kPssQ5j — U.S. Embassy Turkiye (@USEmbassyTurkey) February 11, 2024

Το μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ως επίσημη επιβεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης πώλησης των F16 στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑNT1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου, η ιστοσελίδα της Hurriyet δημοσίευσε άρθρο με τίτλο "Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα εμπόδιο που θα σταματούσε την πώληση... Δήλωση F-16 από τον Πρέσβη των ΗΠΑ". Και η ιστοσελίδα Anadolu αναφέρθηκε σην αναφορά του πρέσβη λέγοντας πως "Σύμφωνα με τον Πρέσβη των ΗΠΑ Φλέικ, η έγκριση από το Κογκρέσο για την πώληση F-16 στην Τουρκία είναι ένα σημαντικό βήμα".

Η αντιπολιτευόμενη MEDYASCOPE, με άρθρο υπό τον τίτλο “Το χρονικό όριο του Κογκρέσου για την πώληση F-16 στην Τουρκία έληξε, το πολιτικό εμπόδιο έχει αρθεί: Τι θα συμβεί τώρα;”, διαπιστώνει πως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Κογκρέσο, δεν υπάρχει κανένα πολιτικό εμπόδιο για την πώληση F-16 αξίας 23 δισ. δολαρίων στην Τουρκία. Στο εξής, το ΥΠΑΜ θα έχει συνομιλίες με το Πεντάγωνο και τον εργολάβο, την Lockheed Martin προκειμένου να καθοριστούν λεπτομέρειες όπως το εύρος του πακέτου F-16 και ο χρόνος παράδοσης.

