Κρήτη - Μπαλωθιές: Εκατοντάδες σφαίρες σε βάπτιση, που θύμιζε... πόλεμο! (εικόνες)

Το απίστευτο σκηνικό, ακόμη και για τις "παραδόσεις" της Κρήτης, με τους εκατοντάδες κάλυκες, προκαλεί αντιδράσεις και έρευνα της Αστυνομίας.

Δεν έχουν προηγούμενο τα όσα έγιναν στην Κρήτη, σε γλέντι μετά από βάφτιση σε χωριό έξω από το Ηράκλειο. Οι εικόνες τα ξημερώματα, όταν οι καλεσμένοι πήραν το δρόμο της επιστροφής για τα σπίτια τους, είναι χαρακτηριστικές.

Το έδαφος ήταν γεμάτο από καλύκες. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός από τα όσα έγιναν. Το επικίνδυνο έθιμο με τις μπαλωθιές συνεχίζεται παρά τις κατά καιρούς τραγωδίες που έχουν σημειωθεί.

«Κονσέρτο» από πιστόλια και καλάσνικοφ. Επί ώρες, συνεχώς και αδιαλείπτως, έριχναν σφαίρες. Όλα αυτά συνέβησαν τη νύχτα του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου σε κέντρο διασκέδασης έξω από χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου παρέστησαν εκατοντάδες προσκεκλημένοι για το ευχάριστο γεγονός.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι τις σφαίρες τις μετέφεραν σε σακούλες σκουπιδιών. Κάποιοι όπως αναφέρει το cretalive.gr που εξασφάλισε τις παρακάτω εικόνες, έφυγαν με ημικρανία, ενώ άλλοι πάλι πήραν τα παιδιά τους και αποχώρησαν από φόβο.

Ακόμα και για τα δεδομένα της Κρήτης, οι παραπάνω εικόνες δεν έχουν προηγούμενο. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις και προσαγωγές.

Σε κάθε περίπτωση θα εξεταστούν μια σειρά από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες, σε μια προσπάθεια να ταυτοποιηθούν όλοι όσοι έριχναν με τα όπλα τους, στο «εκρηκτικό» γαμήλιο γλέντι.

