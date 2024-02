Καιρός

Καιρός: Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα

Συνεχίζονται και τη Δευτέρα τα φαινόμενα. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι.

Άστατος θα είναι τη Δευτέρα ο καιρός σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από τις πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα, στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής και στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πρόσκαιρα στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων προβλέπεται από το μεσημέρι στη δυτική Ελλάδα και στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και βαθμιαία από το απόγευμα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες, γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, βαθμιαία και από τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια έως 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία από τα δυτικά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρωινές ώρες, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, τα οποία τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρά, γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα, τα οποία νωρίς το πρωί στις βόρειες Κυκλάδες θα είναι κατά τόπους ισχυρά, βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 7 με 8 και στις Κυκλάδες πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ, βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα, τα οποία θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μετά το μεσημέρι και στα Δωδεκάνησα, από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 και στα Δωδεκάνησα έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα θαλάσσια έως 6 με 8 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τρίτη σε όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, γρήγορα θα εξασθενήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στο Ιόνιο και το βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

