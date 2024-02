Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ανάπτυξη και καλές θέσεις εργασίας σε όλη την ελληνική περιφέρεια (εικόνες)

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε το μεσημέρι στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, την 5η Οινική Έκθεση «Μικροί Οινοποιοί 2024».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η οινοποιεία είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους και επισήμανε την ανάγκη επενδύσεων σε ποιοτικά μεταποιημένα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα.

«Το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο και αυτό το πρόβλημα επιδρά οριζόντια σε όλον τον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό προτείνουμε την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τον ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνονται έγκαιρα οι παραγωγοί που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Ειδικά για το ενεργειακό κόστος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε ότι πρέπει να δοθούν κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης με πάρκα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους παραγωγούς και τους μεταποιητές.

«Όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι τουρισμός και μεταποίηση να διασυνδεθούν ώστε να έχουμε ανάπτυξη, καλές θέσεις εργασίας σε όλη την ελληνική περιφέρεια» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποδέχτηκε στην Οινική Έκθεση ο οινοποιός Βάιος Γκανής, ο οποίος επισήμανε ότι οι μικροί παραγωγοί είναι ακόμη ζωντανοί παρότι η σοδειά τους επλήγη από ακραία φυσικά φαινόμενα και είναι αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος παραγωγής.

Ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών αριθμεί σήμερα 64 μέλη.

