Πολιτική

Μαρινάκης για αγρότες: Ανοιχτός διάλογος με κλειστούς δρόμους, δεν γίνεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε σε συνέντευξή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις κινητοποιήσεις των αγροτών αλλά και για τα πανεπιστήμια.

-

Στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση «να στηρίξει έμπρακτα» τους αγρότες, αλλά και στο γεγονός ότι δεν μπορεί να υπερβεί τα δημοσιονομικά περιθώρια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα REAL NEWS.

«Ξέρουμε όλοι ότι το επάγγελμα του αγρότη είναι δύσκολο. Από την πρώτη της θητεία αυτή η κυβέρνηση στήριξε με πολλές παρεμβάσεις τον αγροτικό κόσμο και έδωσε σημαντικές ελαφρύνσεις και ισχυρά κίνητρα. Μειώσαμε τον φόρο εισοδήματος και τον ΦΠΑ για τα λιπάσματα και τις ζωοτροφές. Ενεργοποιήσαμε το μέτρο της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, και παρά την ενεργειακή κρίση απορροφήσαμε το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων του αγροτικού ρεύματος. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη συνέχιση για τρίτη χρονιά του μέτρου της επιστροφής του ΕΦΚ στο πετρέλαιο το 2024 και 5 επιπλέον μέτρα για την άμεση μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 10% και τη μεσοπρόθεσμη μείωση του ενεργειακού κόστους τουλάχιστον 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές. Εμείς, ξέρετε, δεν ανεβήκαμε σε τρακτέρ, αλλά προσπαθούμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους αγρότες. Από κει και πέρα, τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι δεδομένα. Αλλά θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες για τη διαπραγμάτευση της ΚΑΠ, στο πλαίσιο της συμμαχίας που έχει, με ελληνική πρωτοβουλία, αναπτυχθεί, με τις 9 χώρες του Νότου της ΕΕ στις οποίες υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα», υπογραμμίζει ο κ. Μαρινάκης

Σχετικά με το τι αναμένει από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, επισημαίνει: «ο πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι ακούει τους πολίτες και τα αιτήματά τους, όχι μόνο των αγροτών, αλλά όλων των επαγγελματικών ομάδων και προσπαθεί να δίνει βιώσιμες λύσεις. Ένας πολιτικός που πιστεύει στον εποικοδομητικό διάλογο. Η κυβέρνηση έχει μιλήσει ξεκάθαρα για τα δημοσιονομικά περιθώρια που δεν μπορούμε να υπερβούμε. Υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά αιτήματα, τα οποία έχουν υποβληθεί κατά καιρούς, όπως οι παράνομες ελληνοποιήσεις για τις οποίες κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να τις αντιμετωπίσουμε, ο τρόπος καταβολής για τρίτη χρονιά της επιστροφής του ΕΦΚ για το πετρέλαιο και άλλα σοβαρά αιτήματα, αναφορικά με την ΚΑΠ, στα οποία μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος».

Για το ενδεχόμενο να υπάρξει αποκλεισμός δρόμων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνει αυτό που είπε και ο πρωθυπουργός, ότι δηλαδή «Ανοιχτός διάλογος με κλειστούς δρόμους, δεν γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλουμε να εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών στους δρόμους και τις εθνικές οδούς. Εκτιμώ ότι τελικά με καλόπιστο διάλογο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα που προανέφερα και στα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε».

Σε ερώτηση σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια και το ενδεχόμενο να γίνουν ψηφιακά τα μαθήματα αν συνεχιστούν οι καταλήψεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει: «ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε ένα πλήρες θεσμικό οπλοστάσιο που εξασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εξετάσεων με ψηφιακά μέσα, ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο. Είναι πλέον ευθύνη της ακαδημαϊκής κοινότητας να εφαρμόσει τις αποφάσεις της Συνόδου με όλα τα μέσα που της παρέχει η Πολιτεία. Έχουμε μια σημαντική κατάκτηση της χώρας μας: την ψηφιακή μετάβαση που μπορεί να συμπληρώσει, χωρίς να υποκαταστήσει τη φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με το νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο Παιδείας υλοποιείται μια ιστορική μεταρρύθμιση που ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο με πόρους που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Απελευθερώνουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο από χρόνιες αγκυλώσεις του παρελθόντος και το απαλλάσσουμε από προκαταλήψεις, ιδεοληψίες και παρωχημένες πρακτικές μιας δήθεν "κοινωνικά ευαίσθητης" Αριστεράς, που τελικά θέλει τα πανεπιστήμια κλειστά. Για εμάς κοινωνική πολιτική είναι να εξασφαλίζεις στους φοιτητές ότι το πανεπιστήμιό τους θα είναι ανοιχτό. Πίσω από αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν πάμπλουτοι γονείς, αλλά καθημερινοί βιοπαλαιστές που δεν ανέχονται να δίνουν τα λεφτά τους για τις σπουδές των παιδιών τους και κάποιοι μπάχαλοι να κλείνουν τα πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση το 2019, κατήργησε το άσυλο ανομίας και το επανέφερε στην αληθινή του έννοια. Λόγω αυτής της νομοθέτησης, πλέον δεν υπάρχουν άβατα και έχουν γίνει μια σειρά από επεμβάσεις για εκκένωση καταλήψεων. Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους και όποτε καλούνται οι αρχές, θα επεμβαίνουν».

Στη συνέχεια και σε ερώτηση για το αν τελικώς η κυβέρνηση έχει ανοίξει αρκετά μέτωπα, καθώς αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται στη Βουλή το ν/σ για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζει: «Αυτό που εσείς αποκαλείτε "μέτωπο", εμείς το λέμε συμφωνία με τους πολίτες, το λέμε κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το λέμε σχέδιο για την επόμενη μέρα για τη χώρα και τους πολίτες. Το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος δεν έρχεται από τη δράση και τις μεταρρυθμίσεις αλλά από την αδράνεια. Αυτό το συμβιβασμό με τη ραθυμία δεν συγχωρούν οι πολίτες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι αποφασισμένος να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις, ακόμα και αν ξεβολεύονται κάποιες μειοψηφίες, αρκεί αυτές να υπηρετούν τους πολλούς. Οι πολίτες αναγνωρίζουν την προσπάθεια μας. Αυτό απέδειξε η προηγούμενη θητεία μας και η τελευταία εκλογική αναμέτρηση, όπου οι πολίτες επιβράβευσαν την κυβέρνηση με ακόμα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με το 2019.

Κλείνοντας τη συνέντευξη και ερωτηθείς για την ακρίβεια και το αν η κυβέρνηση εξετάζει περαιτέρω μέτρα στήριξης των νοικοκυριών, ο κ. Μαρινάκης τονίζει: «Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το βασικότερο πρόβλημα των νοικοκυριών και η αντιμετώπισή της αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Γι' αυτό έχουμε ήδη προχωρήσει μια σειρά από παρεμβάσεις, θωρακίζοντας τους πολίτες απέναντι σε ένα εισαγόμενο και δυναμικό φαινόμενο. Στηρίζουμε άμεσα τα εισοδήματά τους, με την τέταρτη επερχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού τον ερχόμενο Απρίλιο, την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, την αύξηση των συντάξεων και μειώσεις φόρων και πρόσθετες φοροαπαλλαγές, σε συνέχεια των 50 μειώσεων και καταργήσεων φόρων της προηγούμενης τετραετίας. Ταυτόχρονα, τέθηκαν σε εφαρμογή στοχευμένα μέτρα όπως το Market Pass και συνεχίζονται το "Καλάθι του νοικοκυριού" και η "Μόνιμη Μείωση Τιμής". Τρίτος άξονας της πολιτικής μας είναι οι εντατικοί έλεγχοι και η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων από την ΔΙΜΕΑ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 25.267 έλεγχοι το 2023 και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους σχεδόν 13,5 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε μείωση τιμών έως και 25%. Όλα αυτά τα μέτρα και η αποτελεσματικότητά τους αξιολογούνται συνεχώς και εφόσον χρειαστεί, μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν, ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, άλλωστε, ψηφίστηκαν πρόσθετα μέτρα τα οποία αφορούν τις παροχές προς τα σούπερ μάρκετ, την αποτροπή αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, τις καθαρές τιμές από το χωράφι στο ράφι και την επιβολή πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για το βρεφικό γάλα. Όσο η ακρίβεια συνεχίζεται θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους πολίτες και να αντιμετωπίζουμε δυναμικά ένα δυναμικό φαινόμενο».

Ειδήσεις σήμερα:

Καρδίτσα: Συνελήφθησαν κλέφτες νεκροταφείων

Τουρκία - Αμερικανός Πρέσβης: Μεγάλο βήμα η έγκριση F-16 για Τουρκία (βίντεο)

Αγρότες πέταξαν άχυρα και κοπριά στο κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (βίντεο)