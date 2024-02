Πολιτική

Μητσοτάκης: τα μέτρα για τα ενοίκια σε νέο βίντεο στο TikTok (βίντεο)

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αύξηση των ενοικίων μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok.

Με ένα βίντεο στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok,ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στα ενοίκια και την «εκτόξευση» στο κόστος στέγασης.

Στη νέα παρέμβασή του μέσω TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι 7 στους 10 Έλληνες κατοικούν σε δικό τους σπίτι, όμως, οι 3 στους 10 αναγκάζονται να νοικιάσουν και αυτοί αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός αναφέρεται στους λόγους που η στεγαστική κρίση υπάρχει και τους τρόπους που η κυβέρνηση μελετά ώστε να την αντιμετωπίσει. Η ζήτηση για ενοίκια, εξηγεί, είναι μεγαλύτερη από ότι είναι διαθέσιμα τα σπίτια. Η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση διότι υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παλιάς κατασκευής τα οποία παραμένουν κλειστά και δεν έχουν επισκευαστεί. Επιπλέον, άλλα σπίτια κατευθύνονται προς την βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή σε AirBNB ενώ μια άλλη αιτία είναι η Golden Visa.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη αντιμετωπίζει το πρόβλημα με τους εξής τρόπους: «Βοηθάμε ιδιοκτήτες να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα όπως το ανακαινίζω εξοικονομώ και ανακαινίζω ενοικιάζω αλλά και μέσα από γενναίες φορολογικές δηλώσεις. Κτίρια και οικόπεδα που κάθονται μέσω του θεσμού κοινωνικής αντιπαροχής μπορούν να φτιαχτούν νέα σπίτια. Μέτρα και περιορισμούς στο airbnb ενώ αυξήθηκε και το κόστος της Golden Visa.

Επίσης, με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» βοηθιούνται όσοι θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι επιδοτώντας το στεγαστικό τους δάνειο. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στο επίδομα ενοικίου που φτάνει έως τα 210 ευρώ και ταυτόχρονα έχει αυξηθεί το επίδομα φοιτητικής στέγασης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταλήγει τονίζοντας ότι δεν λύνεται το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς πρόκειται για ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό πρόβλημα. «Σας διαβεβαιώνω όμως ό,τι εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του προβλήματος».

