ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: πήραν στο φινάλε τον βαθμό οι Θεσσαλονικείς

Με ένα γκολ στην "εκπνοή" οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν την ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα.

Το γκολ του Τόμας Κεντζιόρα στο 89ο λεπτό χάρισε στον ΠΑΟΚ την ισοπαλία (1-1) στο ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, σε αναμέτρηση για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Νίκλας Ελίασον είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα που έχασε ευκαιρία να περάσει μόνη στην πρώτη θέση.

Ο δυνατός αέρας δε βοηθούσε στο να παιχτεί συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Κι είναι χαρακτηριστικό ότι η πρώτη καλή στιγμή ήρθε στο 15', όταν ο Λιβάι Γκαρσία βρήκε με το κεφάλι τον Ελίασον που εφόρμησε, όμως δεν άντεξε στο μαρκάρισμα των αντιπάλων ώστε να βρεθεί απέναντι στον Ντόμινικ Κοτάρσκι. Η επόμενη φάση ήρθε στο 40', με την ατομική ενέργεια του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να ολοκληρώνεται με άστοχο σουτ του Σέρβου.

Στο επόμενο λεπτό, ο Μαγκομέντ Οζντόεφ βρέθηκε στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ που επιχείρησε ήταν αδύναμο για να απειλήσει τον Τσίτσαν Στάνκοβιτς.

Η κεφαλιά του Αλεξάντερ Κάλενς στο 42', από σέντρα του Λάζαρου Ρότα, κατέληξε στην αγκαλιά του Κοτάρσκι για να χαθεί στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η πιο σημαντική ευκαιρία. Ο Σουαλιό Μεϊτέ πέρασε από τους Γενς Γιόνσον και Κάλενς, αλλά από πλάγια θέση δεν μπόρεσε να νικήσει τον Στάνκοβιτς.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να ανοίγει το σκορ. Από βαθιά μπαλιά του Γιόνσον, ο Λιβάι βγήκε στην πλάτη της άμυνας και γύρισε στον Ελίασον που έκανε από κοντά το 0-1. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 56', όταν από φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, η μπάλα έπεσε στον Αλί Σαμάτα που σούταρε ψηλά άουτ από το ύψος του πέναλτι.

Καλή στιγμή για τους «ασπρόμαυρους» στο 69' με τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ να βγαίνει στην αντεπίθεση, αλλά το διαγώνιο πλασέ του σταμάτησε στην κλειστή του γωνία ο Στάνκοβιτς. Ο Λουτσέσκου έκλεισε νωρίς τις αλλαγές του, με τους «κιτρινόμαυρους» να κλείνουν τους διαδρόμους με συνέπεια και... τύχη.

Η εξαιρετική προσπάθεια του Γιάννη Κωνσταντέλια τον έφερε σε θέση βολής στο 80', αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Στάνκοβιτς. Το οποίο, δοκάρι έσωσε την ΑΕΚ στο 81', στο σουτ του Ντεσπόντοφ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Η πίεση απέφερε εν τέλει αποτέλεσμα σου 89', με τον Κεντζιόρα να ισοφαρίζει με κεφαλιά από το φάουλ Τάισον.

Το 1-1 δεν άλλαξε στις καθυστερήσεις, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό και να κάνουν... χαρούμενο τον Παναθηναϊκό που μαζί με τους Θεσσαλονικείς είναι στην πρώτη θέση και το +2 από την ΑΕΚ.

Διαιτητής: Άλιγιαρ Αγκάγιεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Κίτρινες: Σαμάτα, Μπράντον - Ρότα, Βίντα, Κάλενς.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε (76' Ότο), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ (76' Σβαμπ), Μεϊτέ, Τάισον, Μουργκ (59' Ντεσπόντοφ), Α. Ζίβκοβιτς (72' Κωνσταντέλιας), Σαμάτα (76' Μπράντον).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα (82' Λιούμπισιτς), Βίντα, Κάλενς, Πήλιος, Γιόνσον, Ελίασον (72' Μάνταλος), Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (82' Ζίνι), Τσούμπερ (82' Αραούχο), Λιβάι (74' Πόνσε).

*Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν στην αρχική ενδεκάδα ωστόσο λίγο πριν τη σέντρα ανέβασε πυρετό, με αποτέλεσμα τη θέση του στο αρχικό σχήμα να πάρει ο Τόμας Μουργκ.

